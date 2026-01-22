Drożej w Orange. Abonament za 100 zł stał się faktem

Pół terabajta danych w telefonie

Strategia "więcej za więcej" wciąż trzyma się mocno. Orange postanowił zaktualizować swoje abonamentowe plany taryfowe, dorzucając klientom gigabajtów, ale też podnosząc opłaty. Osoby kupujące nowy numer, przenoszące numer do pomarańczowego abonamentu lub przedłużające umowę muszą się przygotować na nieco wyższe rachunki. Na szczęście podwyżki nie są duże i wynoszą 5 złotych miesięcznie.

Najciekawiej zmiany wyglądają w środkowej części oferty. Popularny Plan M kosztuje teraz 80 złotych (wcześniej 75 zł). W zamian operator zaszalał z transferem. Zamiast wcześniejszych 350 GB (w ofercie online), użytkownik dostaje teraz do dyspozycji aż 500 GB (400 GB + 100 GB na 2 lata za zakup online). Pół terabajta danych w smartfonie to pakiet, który trudno wyczerpać. Podobnie wygląda sytuacja w tańszym Planie S. Tu cena wzrosła do 70 złotych, a paczka danych urosła ze 100 do 150 GB (100 GB + 50 GB na 2 lata za zakup online).

Cena ma już trzy cyfry

Cena najdroższego Planu L dobiła do okrągłych 100 zł miesięcznie (było 95 zł). Pękła więc psychologiczna granica. W tej ofercie możemy liczyć dokładnie na to samo, co wcześniej, czyli nielimitowany Internet. Wszystkie abonamenty obejmują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju oraz w roamingu UE.

Warto przy tej okazji dodać, że do 1 lutego 2026 roku w Orange trwa "tradycyjna" promocja. Kupując nową ofertę lub przedłużając umowę online, możemy liczyć na:

6 miesięcy abonamentu za 0 zł w Planie L,

3 miesiące abonamentu za 0 zł w Planie M,

2 miesiące abonamentu za 0 zł w Planie S.

Najtańszy plan z niespodzianką

Jest też dobra wiadomość dla oszczędnych. Najtańszy Plan XS jako jedyny oparł się podwyżkom. Jego cena wciąż wynosi 45 złotych miesięcznie. Oferta stała się nieco lepsza i zawiera 20 GB Internetu (15 GB + 5 GB na 2 lata za zakup online). Wcześniej było łącznie 15 GB.

Tak z kolei wyglądają teraz limity danych w roamingu UE:

15 GB w Planie XS,

24,05 GB w Planie S,

27,49 GB w Planie M,

34,36 GB w Planie L.