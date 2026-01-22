Wiadomości

Orange: rośnie ruch 5G, rządzą VoLTE i VoWiFi

Orange podał coroczne podsumowanie ruchu w swojej sieci. W 2025 r. operator zarówno w łączności mobilnej, jak i stacjonarnej odnotował duży wzrost transmisji danych. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:34
2
W 2025 roku w całej sieci Orange użytkownicy przesłali aż 11,9 mln TB danych, a więc o 16% więcej niż w poprzednim roku. Za zdecydowaną większość tego ruchu – aż 8,8 mln TB – odpowiada sieć stacjonarna. Przekłada się to 14-procentowy wzrost ruchu rok do roku.

Z tego światłowód posłużył do przesłania blisko 7,5 mln TB danych, czyli o 1/5 więcej niż rok temu. Stanowi to 85% ruchu w sieci stacjonarnej Orange w 2025 roku. Jak dodaje operator, w ciągu kilku lat ilość przesyłanych danych w technologii FTTH podwoiła się – od 2022 roku wzrosła z około 3,5 mln do prawie 7,5 mln TB. 

Sieć mobilna też w górę 

Ruch w sieci mobilnej Orange był wyższy o blisko 22% niż w 2024 roku i wyniósł 3,1 mln TB. Operator wskazuje na szczególnie rozwój technologii 5G, nie tylko w paśmie C, ale także w zasięgowym paśmie 700 MHz. W ubiegłym roku użytkownicy przesłali w 5G prawie 530 tys. TB danych, czyli o ponad 2,5 razy więcej niż rok wcześniej. Stanowi to ok. 17% całkowitej transmisji danych. Dla porównania w 2024 roku sieć 5G odpowiadała za 7,5% ruchu w sieci mobilnej. 

W 2025 roku za pośrednictwem sieci Orange użytkownicy wysłali i odebrali 11,6 mld SMS-ów oraz prawie 520 mln MMS-ów. W obu przypadkach jest to o kilka procent mniej niż rok wcześniej. Dane te nie obejmują wiadomości RCS oraz komunikacji za pośrednictwem aplikacji i komunikatorów. 

Ruch głosowy, który wyniósł 1,1 mld godzin, również odnotował kilkuprocentowy spadek. Wzrost odnotowały technologie głosowe VoLTE, VoWiFi i ViLTE. Dwie pierwsze odpowiadały za aż 80% całego ruchu głosowego w sieci Orange. Rok temu było to 68%. Udział tych technologii rósł systematycznie z miesiąca na miesiąc od 75% w styczniu do 86% w grudniu. Użycie technologii ViLTE zwiększyło się o 75% w porównaniu grudnia 2025 do grudnia 2024. ViWiFi – analogicznie o 53%.

