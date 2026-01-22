Orange: rośnie ruch 5G, rządzą VoLTE i VoWiFi

W 2025 roku w całej sieci Orange użytkownicy przesłali aż 11,9 mln TB danych, a więc o 16% więcej niż w poprzednim roku. Za zdecydowaną większość tego ruchu – aż 8,8 mln TB – odpowiada sieć stacjonarna. Przekłada się to 14-procentowy wzrost ruchu rok do roku.

Z tego światłowód posłużył do przesłania blisko 7,5 mln TB danych, czyli o 1/5 więcej niż rok temu. Stanowi to 85% ruchu w sieci stacjonarnej Orange w 2025 roku. Jak dodaje operator, w ciągu kilku lat ilość przesyłanych danych w technologii FTTH podwoiła się – od 2022 roku wzrosła z około 3,5 mln do prawie 7,5 mln TB.

Sieć mobilna też w górę

Ruch w sieci mobilnej Orange był wyższy o blisko 22% niż w 2024 roku i wyniósł 3,1 mln TB. Operator wskazuje na szczególnie rozwój technologii 5G, nie tylko w paśmie C, ale także w zasięgowym paśmie 700 MHz. W ubiegłym roku użytkownicy przesłali w 5G prawie 530 tys. TB danych, czyli o ponad 2,5 razy więcej niż rok wcześniej. Stanowi to ok. 17% całkowitej transmisji danych. Dla porównania w 2024 roku sieć 5G odpowiadała za 7,5% ruchu w sieci mobilnej.

W 2025 roku za pośrednictwem sieci Orange użytkownicy wysłali i odebrali 11,6 mld SMS-ów oraz prawie 520 mln MMS-ów. W obu przypadkach jest to o kilka procent mniej niż rok wcześniej. Dane te nie obejmują wiadomości RCS oraz komunikacji za pośrednictwem aplikacji i komunikatorów.