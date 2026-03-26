Wiadomości

Źle mieszkasz. Nawet 50 tys. zł kary już od 20 maja

Od 20 maja w Polsce zaczną obowiązywać nowe przepisy. Dla niektórych może to oznaczać kary rzędu nawet 50 tys. zł.

Patrycja Korba
PATRYCJA KORBA
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Najem krótkoterminowy staje się coraz większym problemem dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Często jest powodem problemów, hałasów i zniszczeń. Na szczęście już 20 maja w Polsce zaczną obowiązywać nowe przepisy, które mają to częściowo ukrócić.

Dalsza część tekstu pod wideo

Od 20 maja nowe przepisy

Od 20 maja 2026 roku w Polsce zacznie obowiązywać nowe prawo, które na właścicieli mieszkań nałoży obowiązek rejestracji obiektów, które będą przeznaczone pod najem krótkoterminowy. Niespełnienie tej powinności może oznaczać karę w wysokości nawet 50 tys. zł.

Co więcej, każda taka nieruchomość otrzyma specjalny numer ewidencyjny. Ten trzeba będzie podawać przy każdym ogłoszeniu, w tym również na Booking.com czy Airbnb. Jeśli wynajmujący tego nie zrobi, to również naraża się na karę pieniężną. 

Najem krótkoterminowy budzi w ostatnich czasach duże emocje. Wiele spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, a nawet deweloperów wprowadza przepisy, które zabraniają tego typu działalności. Jednak zdaniem ekspertów jest to nie do końca zgodne z prawdą. Takie regulaminy mogą dotyczyć części wspólnych, a nie samych lokali.

Wiele pod tym względem może zmienić się w 2029 roku, kiedy to gminy będą mogły wyznaczać strefy z ograniczonym najmem. 

Image
telepolis
prawo w Polsce najem krótkoterminowy strefy ograniczonego najmu
Źródła zdjęć: ArtMediaFactory / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Portal Samorządowy