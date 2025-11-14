Vikingowie kończą z dopłatami. Znamy nowe ceny
Mobile Vikings ogłosił ważne zmiany dla swoich klientów. Operator zmienia cenniki roamingu w Unii Europejskiej. Z oferty zniknie też jedna z promocji.
Od grudnia koniec dopłat
Wszystkie zmiany wejdą w życie już za miesiąc. Skąd ta decyzja? Operatorowi kończy się zgoda na pobieranie dodatkowych opłat w roamingu regulowanym. Zgodę tę wydał Prezes UKE rok wcześniej, 13 grudnia 2024 roku.
Teraz ta zgoda wygasa. Mobile Vikings informuje, że w związku z tym przestanie pobierać dodatkowe opłaty w Strefie Euro od 16 grudnia 2025 roku.
Nowe stawki w Mobile Vikings
Dowiedzieliśmy się, jak będą wyglądać nowe ceny w ofercie "Minuty+SMS+Internet":
- minuta połączenia wychodzącego ze Strefy Euro do Polski wyniesie 0,19 zł,
- minuta połączenia wychodzącego ze Strefy Euro do innego kraju w Strefie Euro wyniesie 0,19 zł,
- cena za transmisję danych w Strefie Euro wyniesie 6,88 zł za 1 GB.
Zniknie jedna promocja
To jednak nie koniec zmian. Operator jednocześnie wycofuje ofertę promocyjną "Pakiet Internetu w roamingu UE". Promocja znika również 16 grudnia 2025 roku.
Jeśli masz już kupiony taki pakiet, spokojnie. Operator zapewnia, że zakupione do tego czasu pakiety będzie można wykorzystać zgodnie z regulaminem promocji.
Jak zawsze przy takich zmianach, klienci mają wybór. Jeśli komuś nie podobają się nowe warunki, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia umowy. Należy to zrobić przed wprowadzeniem zmian.