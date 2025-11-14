Wiadomości

Vikingowie kończą z dopłatami. Znamy nowe ceny

Mobile Vikings ogłosił ważne zmiany dla swoich klientów. Operator zmienia cenniki roamingu w Unii Europejskiej. Z oferty zniknie też jedna z promocji.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:21
0
Od grudnia koniec dopłat

Wszystkie zmiany wejdą w życie już za miesiąc. Skąd ta decyzja? Operatorowi kończy się zgoda na pobieranie dodatkowych opłat w roamingu regulowanym. Zgodę tę wydał Prezes UKE rok wcześniej, 13 grudnia 2024 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Teraz ta zgoda wygasa. Mobile Vikings informuje, że w związku z tym przestanie pobierać dodatkowe opłaty w Strefie Euro od 16 grudnia 2025 roku.

Nowe stawki w Mobile Vikings

Dowiedzieliśmy się, jak będą wyglądać nowe ceny w ofercie "Minuty+SMS+Internet":

  • minuta połączenia wychodzącego ze Strefy Euro do Polski wyniesie 0,19 zł,
  • minuta połączenia wychodzącego ze Strefy Euro do innego kraju w Strefie Euro wyniesie 0,19 zł,
  • cena za transmisję danych w Strefie Euro wyniesie 6,88 zł za 1 GB.

Zniknie jedna promocja

To jednak nie koniec zmian. Operator jednocześnie wycofuje ofertę promocyjną "Pakiet Internetu w roamingu UE". Promocja znika również 16 grudnia 2025 roku.

Jeśli masz już kupiony taki pakiet, spokojnie. Operator zapewnia, że zakupione do tego czasu pakiety będzie można wykorzystać zgodnie z regulaminem promocji.

Jak zawsze przy takich zmianach, klienci mają wybór. Jeśli komuś nie podobają się nowe warunki, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia umowy. Należy to zrobić przed wprowadzeniem zmian.

