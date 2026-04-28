Rząd bada sprawę RCS. W Play wciąż to działa tylko częściowo
Ministerstwo Cyfryzacji walczy o pełne wdrożenie standardu RCS w Polsce. Problemem jest postawa operatora Play, który stosuje swój własny, zamknięty ekosystem. Resort odniósł się do sprawy na wniosek czytelnika TELEPOLIS.PL.
Działania rządu i apel do operatorów
Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka rozpoczął starania o upowszechnienie wiadomości RCS. Polityk zauważył brak tej usługi na urządzeniach Apple'a w Polsce. W Niemczech czy Czechach standard ten działa już na iOS bez problemów. Wiceminister skierował w tej sprawie pisma do wielkiej czwórki operatorów w naszym kraju, o czym poinformował na początku kwietnia w mediach społecznościowych.
Rozwiązania wypracowane przez organizację GSMA powinny być szeroko wdrożone. Standard ten musi działać niezależnie od systemu operacyjnego urządzenia. RCS to system otwarty oraz neutralny technologicznie. Obsługa tego formatu w produktach Apple'a pojawiła się już od iOS 17.
Działania ministerstwa skomentował nasz Czytelnik, wysyłając list w tej sprawie do wiceministra Gramatyki. Pan Rafał pochwalił próby otwarcia ekosystemu Apple'a w naszym kraju. Zwrócił jednak od razu uwagę na niespójność całego rynku i wykluczające działania sieci Play. Operator ten utrzymuje własną i zamkniętą platformę, wdrożoną dla wybranych telefonów z systemem Android. Klienci tej sieci nie są w ogóle połączeni z globalnym rozwiązaniem Google Jibe. Taka sytuacja blokuje pełną komunikację międzyoperatorską.
Cyfrowe getto wewnątrz jednej sieci
Użytkownicy sieci Play wymieniają nowoczesne wiadomości w zasadzie tylko między sobą. Kontakt w tym standardzie z klientami Orange, T-Mobile czy Plus z innej sieci nie działa. Usługa funkcjonuje dodatkowo niemal wyłącznie na wybranych smartfonach Samsunga oraz firmy Huawei.
Autor listu nazwał tę rygorystyczną politykę tworzeniem cyfrowego getta i poprosił resort cyfryzacji o wymuszenie na fioletowej firmie pełnej interoperacyjności. Powszechny standard musi w pełni opierać się na globalnej wymianie ruchu telekomunikacyjnego, do czego niezbędna jest zmiana obecnej polityki Play. Pełna treść listu poniżej.
Ministerstwo Cyfryzacji odpowiedziało na pismo Czytelnika pod koniec kwietnia 2026 roku. Odpowiedź podpisał Tomasz Opolski, Zastępca Dyrektorki Departamentu Telekomunikacji. Urzędnicy skontaktowali się wcześniej z siecią Play w celu dokładnego wyjaśnienie opisanej sytuacji.
Operator szybko potwierdził faktyczny stan świadczonych usług. Czat w tej sieci działa w tej formie od czerwca 2020 roku i wymaga on do działania aplikacji niezależnych od programu Google Messages. Użytkownicy Samsungów używają oprogramowania Samsung Messages, a posiadacze telefonów marki Huawei korzystają z kolei z systemu HMS (Huawei Mobile Services).
Play zapowiada zmiany
Przedstawiciele fioletowego operatora poinformowali jednocześnie o planowanych i wdrożonych zmianach. Play rzekomo podejmuje działania na rzecz w pełni bezpiecznego rozwoju usług RCS. Prace mają być zgodne z obecnym prawem oraz uniwersalnymi standardami GSMA. Wymagają one jednak pełnego porozumienia z kluczowymi i międzynarodowymi dostawcami rozwiązań technicznych.
Telekom zadeklarował wielką chęć zwiększenia dostępności czatu RCS dla swoich klientów. Zmiany są przygotowywane intensywnie od kilkunastu miesięcy. Mają one ostatecznie objąć szeroką listę różnych urządzeń. Usługa w przyszłości ma działać zupełnie niezależnie od używanego systemu operacyjnego w telefonie.