Koniec z papierologią. mObywatel i banki zrobią to za Ciebie

Dane będą krążyć szybciej i bez Twojego udziału

Nowelizacja ustawy o informatyzacji to spory krok w stronę cyfrowej, nowoczesnej administracji. Gdy przepisy wejdą w życie, uprawnione instytucje – zarówno publiczne, jak i prywatne – będą mogły szybciej uzyskać dostęp do danych obywateli zgromadzonych w rejestrach państwowych, takich jak PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych czy Centralna Ewidencja Pojazdów. Co najważniejsze, nie będą musiały za każdym razem czekać na decyzję administracyjną.