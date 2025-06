Prawie 300 tys. zamówień w godzinę. Tesla ma się kogo bać

Xiaomi idzie jak burza

Dla Tesli to kolejna zła wiadomość z Chin. Jeszcze w 2020 roku firma Muska miała 15-procentowy udział w tym jakże ważnym rynku. W 2024 roku liczba ta spadła do 10 proc. by w pierwszych miesiącach tego roku zaliczyć kolejny spadek do 7,5 proc. Tymczasem, dla Xiaomi to kolejny sukces na rynku samochodowym. W połączeniu z dobrymi wynikami sektora telefonów i urządzeń elektronicznych daje to firmie pozycję najszybciej rosnącej firmy w całej Azji.