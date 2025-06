Biedronka zaszalała. Obok takiej oferty ciężko przejść obojętnie

Biedronka Home z ofertą dnia

W piątek, czyli 27 czerwca 2025 roku, za komputer mini PC Blackview zapłacimy 749 złotych, zamiast 1099 zł. Trzeba przyznać, że jest to oferta, której warto przyjrzeć się nieco bliżej. Ważna w dniu dzisiejszym, albo do wyczerpania zapasów.

Komputer zakupić możemy na stronie sklepu internetowego Biedronka Home, ale lepiej się pospieszyć, bowiem tego typu rozpromowane oferty mają to do siebie, że ich zapasy szybko się kończą. A jeśli ktoś akurat nosi się z zamiarem zakupu tego typu sprzętu, to jest to doskonały moment, a przede wszystkim dobra cena. Warto też pobuszować po całym sklepie, bowiem Biedronka ma także promocję na elektronikę "2+2 po 1 zł".