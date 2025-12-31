Wiadomości

mObywatel to dopiero początek. Rząd szykuje wielką rewolucję

Ministerstwo Cyfryzacji pokazało plany na najbliższe lata. Urzędnicy chcą całkowicie zmienić to, jak korzystamy z technologii w Polsce. Powinniśmy to odczuć w swoich smartfonach już niebawem.

Polska zbuduje własną sztuczną inteligencję

Resort stawia na suwerenność technologiczną. W latach 2026-2027 Polska ma zainwestować w krajową infrastrukturę AI. Oznacza to budowę własnych modeli językowych i potężnego zaplecza technicznego. Dzięki temu nie będziemy zależni tylko od zagranicznych gigantów.

Nowoczesne algorytmy mają wspomagać gospodarkę i codzienne życie. Rząd planuje też uporządkować zasady zarządzania danymi. To kluczowy element, by sztuczna inteligencja była bezpieczna dla obywateli. Wszystko ma się odbyć pod kontrolą nowych, jasnych przepisów.

Koniec z papierowymi pismami z urzędu

Aplikacja mObywatel przejdzie kolejną, potężną ewolucję. Ministerstwo chce, aby e-usługi publiczne stały się standardem dla każdego. System e-Doręczeń ma ostatecznie wyprzeć tradycyjne, papierowe polecone. Wszystkie ważne dokumenty odbierzemy bezpośrednio w telefonie.

Wsparcie otrzyma też administracja publiczna. System EZD RP ma sprawić, że urzędnicy szybciej załatwią nasze sprawy. Cyfrowe państwo ma być przede wszystkim przyjazne i skuteczne. Powinno się to przełożyć na realną oszczędność czasu dla milionów Polaków.

Bezpieczniejsze dzieci i szybki Internet

Cyberbezpieczeństwo to jeden z najważniejszych punktów nowej strategii. Resort cyfryzacji zapowiada zdecydowaną walkę z dezinformacją i hakerami. Szczególny nacisk zostanie położony na ochronę najmłodszych w Internecie. Powstaną programy promujące higienę cyfrową i bezpieczne nawyki online.

Równolegle rozwijana będzie nowoczesna łączność. Nowe prawo ma ułatwić budowę szybkich sieci 5G oraz światłowodów w całym kraju. Rząd zainwestuje też w kompetencje cyfrowe obywateli. Nikt nie może zostać w tyle za pędzącą technologią.

Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji