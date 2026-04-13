Lidl z własną siecią komórkową. Polska raczej się załapie

Schwarz Group, czyli właściciel sieci Lidl i Kaufland ogłosił współpracę z 1GLOBAL, czyli operatorem MVNO działającym w wielu państwach, w tym w Polsce. W jej ramach wykupił 9,9% akcji firmy i zapowiedział, że jego sieci MVNO spod marki Lidl będzie dostępna w kolejnych, 30 krajach.

Lidl jako operator komórkowy

Czy to oznacza, że Lidl Connect — bo tak się właśnie nazywa ta sieć w Niemczech — trafi do Polski? Tego nie wiadomo. Pewnikami jest jedynie Wielka Brytania, Francja i Hiszpania. Jednak źródła są pewne, że kluczowym elementem sieci ma być aplikacji Lidl Plus, z której korzysta ponad 100 milionów osób na świecie. Biorąc pod uwagę, że mówimy o ekspansji aż na 30 rynków, a Lidl Plus jest jedną z najpopularniejszych aplikacji w Polsce, to debiut na naszym rynku jest bardzo prawdopodobny.

I tu pojawia się spory zgrzyt: otóż do obsługi Lidli Connect w Niemczech wykorzystuje się dedykowaną mu aplikację, a nie Lidl Plus. Z drugiej strony za aplikacją tą stoi nie Lidl, a Vodafone GmbH. Tym samym nie można wykluczyć, że na innych rynkach firma postawi na swoje autorskie oprogramowanie.

Czego więc możemy się spodziewać? Tu powinniśmy spojrzeć na niemiecką ofertę operatora. Ten działa w zasięgu sieci Vodafone. W Polsce jednak najbardziej prawdopodobnym operatorem, z którego zasięgu będzie korzystał Lidl Connect jest Play, ponieważ to on udziela zasięgu pod 1GLOBAL.