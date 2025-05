Fonia nawiązuje współpracę z Orange. Sprawdź, co to oznacza

Elastyczność i innowacja w modelu sieci Fonia

Fonia od początku wyróżniała się na rynku modelem subskrypcyjnym, który pozwala na swobodną zmianę pakietów bez długoterminowych umów i wizyt w salonach . Co więcej, operator oferuje unikalny system, w którym usługi takie jak połączenia głosowe, SMS-y, MMS-y i Internet mogą być dostępne nawet za darmo , a subskrypcję można opłacić środkami zgromadzonymi z cashbacku za zakupy w ponad 600 sklepach partnerskich dostępnych w aplikacji Fonia. Wszystko to w myśl prostych i przejrzystych zasad.

Większy wybór i technologia eSIM dzięki Orange

Partnerstwo z Orange to nie tylko dostęp do wysokiej jakości połączeń głosowych i Internetu LTE/5G na terenie całego kraju, ale także wprowadzenie technologii eSIM. Cyfrowa karta SIM pozwala na aktywację usługi w kilka minut bez wychodzenia z domu, co jest nie tylko wygodne, ale i ekologiczne. Użytkownicy mogą teraz wybierać między tradycyjną kartą SIM a eSIM, a także między zasięgiem Plusa i Orange, dopasowując ofertę do swoich indywidualnych potrzeb.