Sejm uchwalił nową ustawę. Ludzie będą się zabijali o wiatraki pod domem

Te również budzą duże kontrowersje. Zwłaszcza kiedy mają stanąć na działce sąsiada, a nie na naszej. Zostawmy jednak złośliwości na bok. Otóż sejm uchwalił dwie kluczowe zmiany. Po pierwsze farmy wiatrowe będą mogły stanąć nie 700 metrów od domów, jak ma to miejsce obecnie, a 500 metrów . Jednak nie ma powodu do obaw, bo inwestorzy raczej rzadko się zdecydują nawet na te 700 metrów.

Pieniądze za wiatraki dla każdego

A to dlatego, że została uchwalona jeszcze jedna zmiana. Otóż każda osoba, która mieszka do 1000 metrów od farmy wiatrowej, dostanie stałą rekompensatę. Mowa tu jest o 20 000 zł rocznie. Co więcej, ta nie obciąży budżetu państwa. Jak podkreśliła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska: