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Polacy zatrzymali cybergangsterów. Współpracowali z FBI i HSI

Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, we współpracy z FBI i HSI, zatrzymali grupę gangsterów, zajmujących się cyberatakami.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:37
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Polacy zatrzymali cybergangsterów. Współpracowali z FBI i HSI
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Policjanci z CBZC pochwalili się zatrzymaniem członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się zaawansowanymi cyberatakami, kradzieżą aktywów cyfrowych oraz praniem pieniędzy. W działaniach udział brały między innymi agenci amerykańskich służb federalnych: FBI oraz HSI.

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Policja uderzyła w cyberprzestępców

Zatrzymanie 4 osób to efekt międzynarodowego śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie. Było ono wymierzonego w strukturę, która – według ustaleń – obsługiwała globalny „cyberbiznes” oparty na atakach na systemy informatyczne i kryptowaluty.

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Sprawa ma charakter transgraniczny. Śledczy wskazują, że grupa wykorzystywała zaawansowane metody włamań do systemów informatycznych, a następnie wykradzione aktywa (głównie cyfrowe, w tym kryptowaluty) były „przepuszczane” przez rozbudowaną siatkę kont, portfeli i pośredników, aby ukryć ich pochodzenie.

W trakcie skoordynowanych działań przeprowadzono przeszukania, zabezpieczono sprzęt komputerowy, nośniki danych oraz mienie o znacznej wartości, które może podlegać przyszłemu przepadkowi.

Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem do systemów informatycznych oraz prania brudnych pieniędzy. Sąd – na wniosek prokuratury – zastosował wobec całej czwórki tymczasowy areszt. Policja podkreśla, że zatrzymano osoby pełniące kluczowe role w procederze, a śledztwo ma charakter rozwojowy i nie wyklucza się kolejnych zatrzymań w Polsce i za granicą.

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telepolis
FBi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości CBZC HSI
Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: CBZC