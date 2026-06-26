Polacy zatrzymali cybergangsterów. Współpracowali z FBI i HSI
Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, we współpracy z FBI i HSI, zatrzymali grupę gangsterów, zajmujących się cyberatakami.
Policjanci z CBZC pochwalili się zatrzymaniem członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się zaawansowanymi cyberatakami, kradzieżą aktywów cyfrowych oraz praniem pieniędzy. W działaniach udział brały między innymi agenci amerykańskich służb federalnych: FBI oraz HSI.
Policja uderzyła w cyberprzestępców
Zatrzymanie 4 osób to efekt międzynarodowego śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie. Było ono wymierzonego w strukturę, która – według ustaleń – obsługiwała globalny „cyberbiznes” oparty na atakach na systemy informatyczne i kryptowaluty.
Sprawa ma charakter transgraniczny. Śledczy wskazują, że grupa wykorzystywała zaawansowane metody włamań do systemów informatycznych, a następnie wykradzione aktywa (głównie cyfrowe, w tym kryptowaluty) były „przepuszczane” przez rozbudowaną siatkę kont, portfeli i pośredników, aby ukryć ich pochodzenie.
W trakcie skoordynowanych działań przeprowadzono przeszukania, zabezpieczono sprzęt komputerowy, nośniki danych oraz mienie o znacznej wartości, które może podlegać przyszłemu przepadkowi.
Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem do systemów informatycznych oraz prania brudnych pieniędzy. Sąd – na wniosek prokuratury – zastosował wobec całej czwórki tymczasowy areszt. Policja podkreśla, że zatrzymano osoby pełniące kluczowe role w procederze, a śledztwo ma charakter rozwojowy i nie wyklucza się kolejnych zatrzymań w Polsce i za granicą.