Polacy zatrzymali cybergangsterów. Współpracowali z FBI i HSI

Policjanci z CBZC pochwalili się zatrzymaniem członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się zaawansowanymi cyberatakami, kradzieżą aktywów cyfrowych oraz praniem pieniędzy. W działaniach udział brały między innymi agenci amerykańskich służb federalnych: FBI oraz HSI.

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Policja uderzyła w cyberprzestępców

Zatrzymanie 4 osób to efekt międzynarodowego śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie. Było ono wymierzonego w strukturę, która – według ustaleń – obsługiwała globalny „cyberbiznes” oparty na atakach na systemy informatyczne i kryptowaluty.

Sprawa ma charakter transgraniczny. Śledczy wskazują, że grupa wykorzystywała zaawansowane metody włamań do systemów informatycznych, a następnie wykradzione aktywa (głównie cyfrowe, w tym kryptowaluty) były „przepuszczane” przez rozbudowaną siatkę kont, portfeli i pośredników, aby ukryć ich pochodzenie.

W trakcie skoordynowanych działań przeprowadzono przeszukania, zabezpieczono sprzęt komputerowy, nośniki danych oraz mienie o znacznej wartości, które może podlegać przyszłemu przepadkowi.