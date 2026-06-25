Rewolucja w warszawskich kranach. T-Mobile z umową na 100 milionów.

Inkasenci przejdą do historii

T-Mobile Polska wygrał przetarg na stworzenie Systemu Zdalnego Odczytu Wodomierzy dla stołecznego MPWiK. Umowa zakłada budowę kompletnego rozwiązania niemal od zera. Magentowy operator dostarczy infrastrukturę IT, systemy wizualizacji danych oraz dedykowane aplikacje dla pracowników w terenie. Zajmie się również dostawą i wymianą samych wodomierzy na nowe, mechaniczne modele wyposażone w moduły telemetryczne. Na realizację wszystkich tych zadań telekom ma równe 36 miesięcy.

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W pierwszej kolejności nowoczesne urządzenia trafią do klientów instytucjonalnych w samej Warszawie oraz w sąsiednich gminach. Docelowo jednak Wodociągi Warszawskie chcą objąć tym systemem wszystkich swoich odbiorców, łącznie z klientami indywidualnymi. To oznacza całkowity koniec wizyt inkasentów w naszych domach i piwnicach. Dane o zużyciu polecą do centrali w pełni automatycznie.

Sieć sama wykryje wyciek

Sercem nowego systemu jest technologia łączności NB-IoT (Narrowband IoT), idealnie skrojona pod tego typu miejską infrastrukturę. Zdalny odczyt to jednak tylko ułamek jej możliwości. Nowe moduły będą na bieżąco monitorować stan sieci wodociągowej. System natychmiast wyłapie i zaraportuje wszelkie niepokojące anomalie w zużyciu wody.

Mowa tu o takich zdarzeniach, jak przepływy wsteczne, spadki zasilania, nieautoryzowane otwarcie obudowy licznika czy zalania. Dzięki temu dyspozytorzy dostaną alerty w czasie niemal rzeczywistym. Pozwoli to błyskawicznie reagować na potencjalne awarie, zanim drobna nieszczelność zmieni się w pękniętą rurę i ogromne koszty. To również ważny krok w stronę spełnienia unijnych przepisów, które kładą bardzo duży nacisk na ograniczanie strat wody pitnej.

Cyfryzacja bez kompromisów

Dla Wodociągów Warszawskich to gigantyczny skok naprzód, choć spółka ma już pewne doświadczenie z telemetrią. Obecnie około 17 tysięcy jej wodomierzy działa na starszej technologii GSM/GPRS, a kolejne 4,5 tysiąca wykorzystuje już standard NB-IoT. T-Mobile zintegruje teraz wszystkie te dane z istniejącymi systemami biznesowymi MPWiK. To z kolei ma mocno usprawnić rozliczenia i generowanie faktur.