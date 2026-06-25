Światłowód zmienia Polskę. Najwięcej danych zużywają przedmieścia

Miasta już nie wygrywają

Najmocniej z Internetu korzystają dziś nie ścisłe centra, ale obrzeża dużych miast i przedmieścia. To tam mieszka najwięcej rodzin z dziećmi, które jednocześnie pracują z domu, uczą się online, oglądają wideo w 4K i korzystają ze smart home.

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Dane z raportu Play są dość wymowne. Gospodarstwa w domach jednorodzinnych zużywają średnio o około 50% więcej danych niż mieszkania w blokach. W Warszawie Rembertów notuje prawie 20 GB dziennie na gospodarstwo, a Śródmieście nieco poniżej 15 GB. Podobny układ widać też w Krakowie i Wrocławiu.

Młodzi chcą szybciej

Raport pokazuje też wyraźną różnicę pokoleniową. W grupie 15-19 lat średnia ważona prędkość łącza sięga 675 Mb/s, a aż 75% nastolatków wybiera pakiety 250-1000 Mb/s. Łącza poniżej 200 Mb/s są w tej grupie właściwie marginesem.

U seniorów sytuacja wygląda inaczej. W grupie 60+ średnia prędkość spada do 455 Mb/s, a najpopularniejsze są pakiety 250-400 Mb/s. To pokazuje, że wiek wpływa nie tylko na sposób korzystania z sieci, ale też na sam wybór oferty.

Dane, rozrywka i telewizja

Największym "pożeraczem danych" jest według Play klient z pakietem TV + Internet, mieszkający w domu pod miastem i korzystający z łącza 1 Gb/s. Taki abonent zużywa średnio 27 GB dziennie. Dla porównania, mieszkaniec bloku z łączem 300 Mb/s i samym Internetem zużywa około 10 GB.

W raporcie widać też sezonowość. Jesienią i zimą ruch rośnie, a w listopadzie 2025 roku przeciętny klient zużył o około 15% więcej danych niż latem. Play podaje też, że 46% klientów stacjonarnych korzysta z pakietów TV + Internet, a 45% z samego Internetu.

Polska wciąż ma lukę

Z jednej strony Polska jest w europejskiej czołówce. W zasięgu światłowodu jest 78% gospodarstw domowych, a 74,2% ma dostęp do łączy co najmniej 100 Mb/s. To daje nam 8. miejsce w Europie i wynik wyższy niż średnia UE.

Z drugiej strony około 22% domów nadal pozostaje poza nowoczesną infrastrukturą. I to już nie jest tylko problem techniczny. Brak szybkiej sieci utrudnia pracę zdalną, naukę, dostęp do usług i rozwój lokalnych firm.

Sieć jako rozwój

Raport mocno podkreśla, że światłowód działa dziś jak infrastruktura krytyczna. Ma znaczenie dla gospodarki, wartości nieruchomości, przyciągania inwestycji i bezpieczeństwa mieszkańców. W dokumencie przywołano też badania, według których 1% wzrostu inwestycji w stacjonarną infrastrukturę telekomunikacyjną przekłada się później na wzrost PKB per capita o 0,05–0,1%.

Play rozwija ten segment przez projekt Polski Światłowód Otwarty. Z usług domowych operatora korzysta już ponad 2 mln klientów, a sama otwarta sieć dociera do ponad 5,2 mln gospodarstw domowych. Docelowo ma objąć 6 mln. To ważne, bo model hurtowego dostępu ma przyspieszać cyfryzację także poza największymi miastami.

Na końcu zostaje najprostszy wniosek: szybki internet nie jest już luksusem ani gadżetem. To warunek normalnego życia w coraz bardziej cyfrowej Polsce.