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Światłowód zmienia Polskę. Najwięcej danych zużywają przedmieścia

Internet stacjonarny dawno przestał być tylko usługą. Coraz częściej decyduje o tym, gdzie mieszkamy, jak pracujemy i jak wygląda codzienne życie całych rodzin. Najnowszy raport Play pokazuje to bardzo wyraźnie: szybka sieć stała się dziś jedną z podstawowych usług, obok prądu czy wody.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:30
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Światłowód zmienia Polskę. Najwięcej danych zużywają przedmieścia
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Miasta już nie wygrywają

Najmocniej z Internetu korzystają dziś nie ścisłe centra, ale obrzeża dużych miast i przedmieścia. To tam mieszka najwięcej rodzin z dziećmi, które jednocześnie pracują z domu, uczą się online, oglądają wideo w 4K i korzystają ze smart home.

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Dane z raportu Play są dość wymowne. Gospodarstwa w domach jednorodzinnych zużywają średnio o około 50% więcej danych niż mieszkania w blokach. W Warszawie Rembertów notuje prawie 20 GB dziennie na gospodarstwo, a Śródmieście nieco poniżej 15 GB. Podobny układ widać też w Krakowie i Wrocławiu.

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Światłowód zmienia Polskę. Najwięcej danych zużywają przedmieścia

Młodzi chcą szybciej

Raport pokazuje też wyraźną różnicę pokoleniową. W grupie 15-19 lat średnia ważona prędkość łącza sięga 675 Mb/s, a aż 75% nastolatków wybiera pakiety 250-1000 Mb/s. Łącza poniżej 200 Mb/s są w tej grupie właściwie marginesem.

U seniorów sytuacja wygląda inaczej. W grupie 60+ średnia prędkość spada do 455 Mb/s, a najpopularniejsze są pakiety 250-400 Mb/s. To pokazuje, że wiek wpływa nie tylko na sposób korzystania z sieci, ale też na sam wybór oferty.

Światłowód zmienia Polskę. Najwięcej danych zużywają przedmieścia

Dane, rozrywka i telewizja

Największym "pożeraczem danych" jest według Play klient z pakietem TV + Internet, mieszkający w domu pod miastem i korzystający z łącza 1 Gb/s. Taki abonent zużywa średnio 27 GB dziennie. Dla porównania, mieszkaniec bloku z łączem 300 Mb/s i samym Internetem zużywa około 10 GB.

Światłowód zmienia Polskę. Najwięcej danych zużywają przedmieścia

W raporcie widać też sezonowość. Jesienią i zimą ruch rośnie, a w listopadzie 2025 roku przeciętny klient zużył o około 15% więcej danych niż latem. Play podaje też, że 46% klientów stacjonarnych korzysta z pakietów TV + Internet, a 45% z samego Internetu.

Polska wciąż ma lukę

Z jednej strony Polska jest w europejskiej czołówce. W zasięgu światłowodu jest 78% gospodarstw domowych, a 74,2% ma dostęp do łączy co najmniej 100 Mb/s. To daje nam 8. miejsce w Europie i wynik wyższy niż średnia UE.

Światłowód zmienia Polskę. Najwięcej danych zużywają przedmieścia

Z drugiej strony około 22% domów nadal pozostaje poza nowoczesną infrastrukturą. I to już nie jest tylko problem techniczny. Brak szybkiej sieci utrudnia pracę zdalną, naukę, dostęp do usług i rozwój lokalnych firm.

Światłowód zmienia Polskę. Najwięcej danych zużywają przedmieścia

Sieć jako rozwój

Raport mocno podkreśla, że światłowód działa dziś jak infrastruktura krytyczna. Ma znaczenie dla gospodarki, wartości nieruchomości, przyciągania inwestycji i bezpieczeństwa mieszkańców. W dokumencie przywołano też badania, według których 1% wzrostu inwestycji w stacjonarną infrastrukturę telekomunikacyjną przekłada się później na wzrost PKB per capita o 0,05–0,1%.

Play rozwija ten segment przez projekt Polski Światłowód Otwarty. Z usług domowych operatora korzysta już ponad 2 mln klientów, a sama otwarta sieć dociera do ponad 5,2 mln gospodarstw domowych. Docelowo ma objąć 6 mln. To ważne, bo model hurtowego dostępu ma przyspieszać cyfryzację także poza największymi miastami.

Na końcu zostaje najprostszy wniosek: szybki internet nie jest już luksusem ani gadżetem. To warunek normalnego życia w coraz bardziej cyfrowej Polsce.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w raporcie "Światłowód Play. Jak internet stacjonarny stał się kluczową infrastrukturą codziennego życia w Polsce".

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telepolis
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Źródła zdjęć: Telepolis.pl, Play
Źródła tekstu: Play