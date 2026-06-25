Zdjęcie ze świadectwem? To nie tylko niewinna pamiątka

Eksperci CERT Orange Polska zwracają uwagę, że na takich fotografiach często widać pełne imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły czy nawet szczegóły dotyczące osiągnięć. Dla osoby o złych zamiarach to gotowy zestaw danych. W skrajnych przypadkach może to ułatwić kradzież tożsamości albo działania socjotechniczne.

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Internet nie zapomina, a dzieci dorosną

Wrzucając zdjęcie do sieci, tracimy nad nim kontrolę. Nawet jeśli profil jest „prywatny”, treści mogą zostać zapisane, skopiowane i wykorzystane poza naszą wiedzą. To, co dziś wydaje się niewinną dumą rodzica, za kilka lat może być dla dziecka powodem do wstydu albo dyskomfortu.

Warto też pamiętać, że dzieci nie mają realnego wpływu na to, co trafia do Internetu na ich temat. Decyzję podejmują dorośli – i to oni ponoszą odpowiedzialność za cyfrowy ślad najmłodszych.

Po co publikujemy? To pytanie zmienia perspektywę

Michał Rosiak z Orange zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt: motywację. Czy naprawdę musimy dzielić się każdą chwilą z całym światem? Czy liczba polubień ma być miarą naszej dumy lub szczęścia?

Żyjemy w czasach, gdy robienie zdjęć jest banalnie proste. To ogromna zaleta, bo możemy zatrzymywać ważne momenty. Ale jednocześnie łatwo popaść w nawyk publikowania wszystkiego bez refleksji. Tymczasem świat nie kończy się na mediach społecznościowych.

Wspomnienia nie potrzebują lajków

Zdjęcia mogą pozostać prywatne – w telefonie, na dysku, w rodzinnym albumie. Czasem to właśnie one mają największą wartość, bo są tylko „nasze”. Nie wymagają komentarzy ani reakcji obcych osób.