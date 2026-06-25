Bezpieczeństwo

Zdjęcie ze świadectwem? To nie tylko niewinna pamiątka

Koniec roku szkolnego to moment dumy dla wielu rodziców. Nic dziwnego, że ręka sama sięga po telefon, a potem – po przycisk „opublikuj”. Problem w tym, że zdjęcia dzieci, zwłaszcza z widocznym świadectwem, mogą zawierać znacznie więcej informacji, niż nam się wydaje.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:59
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Zdjęcie ze świadectwem? To nie tylko niewinna pamiątka
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Eksperci CERT Orange Polska zwracają uwagę, że na takich fotografiach często widać pełne imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły czy nawet szczegóły dotyczące osiągnięć. Dla osoby o złych zamiarach to gotowy zestaw danych. W skrajnych przypadkach może to ułatwić kradzież tożsamości albo działania socjotechniczne.

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Internet nie zapomina, a dzieci dorosną

Wrzucając zdjęcie do sieci, tracimy nad nim kontrolę. Nawet jeśli profil jest „prywatny”, treści mogą zostać zapisane, skopiowane i wykorzystane poza naszą wiedzą. To, co dziś wydaje się niewinną dumą rodzica, za kilka lat może być dla dziecka powodem do wstydu albo dyskomfortu.

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Warto też pamiętać, że dzieci nie mają realnego wpływu na to, co trafia do Internetu na ich temat. Decyzję podejmują dorośli – i to oni ponoszą odpowiedzialność za cyfrowy ślad najmłodszych.

Po co publikujemy? To pytanie zmienia perspektywę

Michał Rosiak z Orange zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt: motywację. Czy naprawdę musimy dzielić się każdą chwilą z całym światem? Czy liczba polubień ma być miarą naszej dumy lub szczęścia?

Zdjęcie ze świadectwem? To nie tylko niewinna pamiątka

Żyjemy w czasach, gdy robienie zdjęć jest banalnie proste. To ogromna zaleta, bo możemy zatrzymywać ważne momenty. Ale jednocześnie łatwo popaść w nawyk publikowania wszystkiego bez refleksji. Tymczasem świat nie kończy się na mediach społecznościowych.

Wspomnienia nie potrzebują lajków

Zdjęcia mogą pozostać prywatne – w telefonie, na dysku, w rodzinnym albumie. Czasem to właśnie one mają największą wartość, bo są tylko „nasze”. Nie wymagają komentarzy ani reakcji obcych osób.

Eksperci radzą: wybierajmy to, co naprawdę chcemy pokazać publicznie, i róbmy to świadomie. A w przypadku dzieci – z myślą o ich bezpieczeństwie i przyszłości.

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Źródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Orange