Biedronka rozstawia pudła przy kasach. Zastąpiły maszyny

Biedronka i Modni chwalą się współpracą, na mocy której powstały Recykloboxy. Chociaż obie firmy chwalą nowe rozwiązanie, to w gruncie rzeczy jest to tylko kartonowe pudełko, które pokazuje absurdy systemu kaucyjnego.

Kartony w Biedronkach zamiast maszyn

Recyklobox to kartonowy pojemnik, który ma służyć do zbierania opakowań objętych systemem kaucyjnym. Zbudowany jest z tektury falistej, powstałej w 80 proc. z włókien z recyklingu. Nie tylko ma to być rozwiązanie ekologiczne, ale też trwałe. Na górze znajduje się specjalna przystawka, która pozwala na montaż skanera do zwracania puszek i butelek.

Naszym celem jest tworzenie rozwiązań, które są czymś więcej niż tylko opakowaniem, bo wiemy, że mają one realny wpływ na sposób, w jaki funkcjonuje współczesny handel. Tworząc Recyklobox razem z Biedronką, udało nam się połączyć funkcjonalność, odpowiedzialność środowiskową i możliwość szybkiego wdrożenia. mówi Mateusz Buchowiecki, National Key Account Manager w Mondi.

Zaletą recykloboxów ma być prosta logistyka i łatwość montażu. Biedronka szacuje, że do końca marca pozwoliło to na zebranie ponad 29 mln buteleke, jeszcze przed instalacją tradycyjnych maszyn.