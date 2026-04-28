Biedronka rozstawia pudła przy kasach. Zastąpiły maszyny
Biedronka postawi w swoich sklepach pudełka. Te mają zastąpić maszyny. Pomysł brzmi absurdalnie.
Biedronka i Modni chwalą się współpracą, na mocy której powstały Recykloboxy. Chociaż obie firmy chwalą nowe rozwiązanie, to w gruncie rzeczy jest to tylko kartonowe pudełko, które pokazuje absurdy systemu kaucyjnego.
Kartony w Biedronkach zamiast maszyn
Recyklobox to kartonowy pojemnik, który ma służyć do zbierania opakowań objętych systemem kaucyjnym. Zbudowany jest z tektury falistej, powstałej w 80 proc. z włókien z recyklingu. Nie tylko ma to być rozwiązanie ekologiczne, ale też trwałe. Na górze znajduje się specjalna przystawka, która pozwala na montaż skanera do zwracania puszek i butelek.
Naszym celem jest tworzenie rozwiązań, które są czymś więcej niż tylko opakowaniem, bo wiemy, że mają one realny wpływ na sposób, w jaki funkcjonuje współczesny handel. Tworząc Recyklobox razem z Biedronką, udało nam się połączyć funkcjonalność, odpowiedzialność środowiskową i możliwość szybkiego wdrożenia.
Zaletą recykloboxów ma być prosta logistyka i łatwość montażu. Biedronka szacuje, że do końca marca pozwoliło to na zebranie ponad 29 mln buteleke, jeszcze przed instalacją tradycyjnych maszyn.
Wszystko to brzmi ciekawie i na swój sposób imponująco. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że to tylko pokazuje absurdy polskiego systemu kaucyjnego. W innych krajach konsumenci mogą hurtowo wrzucać opakowania do specjalnych maszyn, które momentalnie są przeliczane. Tymczasem u nas stawia się... kartony.