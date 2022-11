Poczta Polska apeluje. Widzisz coś takiego, od razu daj znać

Poczta Polska ostrzega przed kolejną kampanią phishingową, w której oszuści podszywają się pod tę spółkę. Pod pretekstem sprzedaży nieodebranych przesyłek mogą zainfekować urządzenia swoich ofiar oraz okraść ich z danych lub pieniędzy.

CERT Poczta Polska, zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w Internecie, ostrzega przed pojawiającymi się domenami, które podszywają się pod spółkę. Konstrukcje oraz adresy fałszywych stron są wizualnie zbliżone do oficjalnej witryny Poczty, jednak fałszywe domeny często zawierają na przykład literówkę w nazwie. Poczta Polska zachęca, by w przypadku otrzymania wiadomości e-mail czy SMS, zawierających linki wskazujące na oszustwo, szczególnie te łudząco przypominające adres jedynej oficjalnej domeny Poczty Polskiej, wysłać informację o tym na adres incydent@poczta-polska.pl.

Poczta Polska to marka znana i kojarzona przez niemalże wszystkich Polaków. Wielu z nas na co dzień korzysta z usług narodowego operatora, oczekując na list lub paczkę. Fakt ten próbują wykorzystać oszuści, którzy wysyłają fałszywe wiadomości, podszywające się pod Pocztę. Nim klikniemy w odnośnik, upewnijmy się, że nie budzi on naszych podejrzeń i zastrzeżeń – zarówno co do formy, jak i treści. Pamiętajmy także, że Poczta nigdy nie prosi o dosłanie pieniędzy czy danych osobowych przez wiadomości elektroniczne.

– powiedział Daniel Witowski, rzecznik Poczty Polskiej

W ostatnim czasie pojawiły się także fałszywe reklamy na portalach społecznościowych wraz z linkami do domen, gdzie rzekomo prowadzona jest po okazyjnych cenach sprzedaż nieodebranych przez adresatów przesyłek, nadanych Pocztą Polską. Spółka nie prowadzi tego typu działalności, a kliknięcie w odnośnik na takiej stronie może poskutkować ściągnięciem złośliwego oprogramowania lub próbą wyłudzenia danych czy środków pieniężnych.

Aby nie paść ofiarą cyberprzestępców, ochronić swoje dane i majątek, warto stosować kilka poniższych zasad:

uważnie czytaj adresy stron przesyłanych zarówno w mailach jak i SMS-em,

nie klikaj w odnośniki otrzymane od nieznanych nadawców.

nigdy nie odpowiadaj na żądania podania danych personalnych, haseł i/lub loginów do kont,

uważaj na błędy w treściach odnośników (zamieniona kolejność liter lub podstawienie innych liter, cyfr itp.), jeśli takie znajdziesz – prawdopodobnie jest do oszustwo,

niektóre linki dołączone do wiadomości od nieznanych nadawców mogą instalować niechciane złośliwe oprogramowanie – lepiej ich unikaj,

używaj oprogramowania antywirusowego, sprawdzaj jego aktualność i instaluj aktualizacje oraz skanuj regularnie komputer,

regularnie zmieniaj hasła i dbaj o ich odpowiednią „siłę”, nie stosuj haseł typu "12345", "QWERTY", imię, data urodzenia, "Zima2022" itp.

Źródło zdjęć: Grand Warszawski, Gold Picture / Shutterstock

Źródło tekstu: Poczta Polska, oprac. własne