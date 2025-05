Huawei porzuca Windowsa. Firma pokazała laptopa z HarmonyOS

Laptop Huawei z HarmonyOS

Firma Huawei zaprezentowała pierwszego laptopa z ich własnym systemem operacyjnym HarmonyOS . Ten wygląda jak porządne oprogramowanie, stworzone z myślą o komputerach. Ma pasek zadań ze skrótami do wybranych aplikacji, nie brakuje menu start i wielu innych, charakterystycznych elementów. Oczywiście obsługuje też multitasking, czyli kilka aplikacji jednocześnie w różnych oknach.

Jako że mamy 2025 rok, to nie mogło też zabraknąć funkcji związanych ze sztuczną inteligencją. System HarmonyOS oferuje asystenta Celia, który może między innymi przygotować prezentację czy podsumować dokumenty.

Początkowo HarmonyOS był nakładką na Androida, ale z czasem Huawei zaczął pracować nad bardziej autorskim systemem. Dzisiaj ma on własny rdzeń, interfejs i wiele innych rozwiązań. Trzeba przyznać, że brzmi to całkiem obiecująco, natomiast nie można zapominać, że Huawei został do tego niejako zmuszony, za sprawą sankcji nałożonych przez USA i brak możliwości korzystania z Usług Google'a.