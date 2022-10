Poczta Polska tnie ceny. Do Ukrainy nawet o 75% taniej

Poczta Polska dzięki współpracy z Pocztą Ukrainy obniżyła cenę za wysyłkę wszystkich paczek EMS o masie do 20 kg do odbiorców w tym kraju. Dzięki zmianie klienci Poczty zapłacą nawet 75% mniej niż do tej pory.

5 października 2022 roku wszedł w życie nowy cennik świadczenia usługi EMS w obrocie zagranicznym przez Pocztę Polską. Wyodrębniono w nim specjalny taryfikator dla tego rodzaju przesyłek kierowanych do Ukrainy. W nowym cenniku nasz operator pocztowy wprowadził niższe stawki cenowe dla przesyłek EMS do Ukrainy w ramach czterech obowiązujących przedziałów wagowych. Ceny rozpoczynają się od 42,00 zł za paczkę, co oznacza obniżkę opłat nawet o 75%.

Współpraca między Pocztą Polską a Ukrposhtą jest niezbędna, aby zaoferować naszym klientom zarówno w Polsce jak i w Ukrainie szeroką paletę potrzebnych im usług, szczególnie w tak trudnym momencie, jakim jest tocząca się wojna. Staramy się wspierać pocztowców ukraińskich już od początku konfliktu z Rosją poprzez zapewnienie międzynarodowych rozwiązań logistycznych.

– powiedział Krzysztof Falkowski, prezes zarządu Poczty Polskiej

Szczegółowy cennik znajduje się na stronie Poczty Polskiej. Przesyłkę można nadać we wszystkich placówkach realizujących usługę EMS. Ich lista znajduje się pod tym adresem.

Poczta Polska stale współpracuje z Pocztą Ukrainy, aby oferować naszym klientom najlepsze rozwiązania. Przygotowaliśmy we współpracy z Pocztą Ukrainy dedykowaną ofertę z bardzo korzystnymi warunkami cenowymi.

– dodał Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej

Podając adres doręczenia w Ukrainie należy sprawdzić, czy w danym regionie jest otwarty oddział Ukrposhty.

Znaczne obniżenie ceny za wysyłanie paczek z Polski do Ukrainy to kolejny gest wsparcia dla Ukraińców, którzy przebywają obecnie w Polsce oraz ich rodzin i bliskich, którzy pozostali w Ukrainie. Poczta Polska od początku wojny zrobiła wiele dla naszych obywateli i systematycznie nadal wspiera nas i nasz kraj, za co jestem szczerze wdzięczny. Kolejnym krokiem będzie przegląd cen za wysyłanie przesyłek z Ukrainy do Polski, co pomoże jeszcze bardziej pogłębić współpracę między obiema pocztami i oboma krajami.

– skomentował Igor Smelyansky, dyrektor generalny Ukrposhty

Źródło zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com, Poczta Polska

Źródło tekstu: Poczta Polska