Gang BLIK-owy rozbity. To oni okradali Polaków

Częstochowska policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą. Za pomocą mediów społecznościowych wyłudzali pieniądze od „znajomych”.

Sprawa miała swój początek w październiku 2022 roku. Wtedy policjanci z Częstochowy, zwalczający przestępczość gospodarczą, zaczęli skrupulatnie gromadzić i analizować informacje na temat przestępców bogacących się kosztem innych. Współpracując z Prokuraturą Rejonową w Katowicach, funkcjonariusze wpadli na trop zorganizowanej grupy przestępczej. Ta zajmowała się wyłudzaniem pieniędzy metodą „na kod bankowy”, z czego uczyniła sobie źródło dochodów.

Schemat działania oszustów wyglądał zawsze tak samo. Zaczynali od włamania się na prywatne konta w mediach społecznościowych, by następnie prosić osoby z listy znajomych o wsparcie finansowe. Odbiorcy takich wiadomości wierzyli, że to ich znajomi do nich piszą, przekazywali im pieniądze, generując kod bankowy. Właśnie to taką formę pomocy prosili przestępcy.

Złodzieje w rękach policji

Policjanci tym razem okazali się sprytniejsi od przestępców. W ich ręce wpadło 12 mieszkańców województwa zachodnio-pomorskiego w wieku od 22 do 35 lat. Policja dotarła do 100 pokrzywdzonych z całej Polski. Nie jest wykluczone, że takich osób może być znacznie więcej. Stąd prośba do osób, które mogły paść ofiarami oszustw tą metodą, o kontakt z Wydziałem dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie pod numerem telefonu 47 85 812 70 lub z najbliższą jednostką policji.

Oszuści tymczasem trafili do aresztu i usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na poczet przyszłych kar śledczy zabezpieczyli należące do sprawców mienie warte niemal pół miliona złotych.

Nie daj się okraść!

Media społecznościowe nie dają nam żadnej gwarancji, że osoba po drugiej stronie jest tym, za kogo się podaje. Z tego powodu należy ostrożnie podchodzić do wszelkich próśb o wsparcie finansowe, nawet ze strony znajomych. Jak w opisanym powyżej przykładzie, na konto znajomego mógł się ktoś włamać, a teraz próbować się dorobić naszym kosztem.

Apelujemy o szczególną ostrożność i ograniczone zaufanie do treści zamieszczanych w Internecie. Należy zwrócić uwagę na posty, które zachęcają sensacyjnym tytułem np. o porwaniach dzieci, grasujących przestępcach, czy atrakcyjnych promocjach w popularnym sklepie. Kliknięcie w nie może przekierować nas na fałszywe strony, gdzie może dojść do kradzieży danych. Przestrzegamy też przez klikaniem w linki, otrzymanych w wiadomościach od znajomych. Najczęściej za rozsyłaniem tego typu treści stoją cyberprzestępcy, którzy próbują w ten sposób wyłudzić loginy, hasła lub inne informacje.

– ostrzegają funkcjonariusze policji

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: policja.pl