Ta aplikacja kradnie pieniądze z konta. Mogłeś ją pobrać z Google Play

W Sklepie Play dostępna była szkodliwa aplikacja, która kradła pieniądze z konta nieświadomych użytkowników.

Do sklepu Google Play przedarła się kolejna, szkodliwa aplikacja. Tym razem jej celem była kradzież pieniędzy z wirtualnych kont. Z informacji wynika, że została ona pobrana nawet kilkanaście tysięcy razy.

Szkodliwa aplikacja w Sklepie Play

Aplikacja początkowo została opublikowana w Google Play jako "Mestox Calculator", ale później kilkukrotnie zmieniała nazwę. Znana była także jako "WalletConnect — Crypto Wallet". Co więcej, twórcy prawdopodobnie opłacili korzystne recenzje, bo wiele z nich dawało appce 5 gwiazdek, w żaden sposób nie odnosząc się do jej zawartości. Natomiast nie brakowało też krytycznych ocen, według których był to scam.

Niestety, te negatywne oceny były prawdziwe. Aplikacja wycelowana była w posiadaczy kryptowalut. Chociaż w teorii była kalkulatorem, to w rzeczywistości otwierała się w formie strony internetowej. Ta sama w sobie nie była szkodliwa, ale generowała przekierowania do witryn, które już zawierały szkodliwe oprogramowanie.

Na nich znajdował się malware o nazwie MS Drainer. Ten został stworzony w celu kradzieży pieniędzy z wirtualnych portfelów z kryptowalutami. Malware przyczynił się do kradzieży aż 58 mln dolarów, wykorzystując w tym celu fałszywe reklamy w mediach społecznościowych.

Z doniesień wynika, że ta konkretna aplikacja została pobrana ponad 10 tys. razy. Za jej pomocą udało się ukraść równowartość około 70 tys. dolarów. Appka została już usunięta ze Sklepu Play, ale jeśli wciąż macie ją na swoim telefonie, to lepiej jak najszybciej ją usunąć.

Źródło zdjęć: Mojahid Mottakin / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCMag