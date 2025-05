Odebrał telefon i się zaczęło. Taka historia może spotkać każdego

Nie uwierzył, komu trzeba

Starszy pan z Przemyśla rozmawiał przez telefon z własnym synem, aby się go poradzić, ale nie na wiele się to zdało. Uwierzył przestępcom i przekazał im 207 400 złotych. Sprawa została zgłoszona na policję i już zatrzymano jednego z podejrzanych. Śledztwo jest w toku.

Oszustwo "na wypadek"

Jak donosi lokalna prasa, senior z Przemyśla otrzymał telefon od kobiety, która podała się za jego synową. Przekazała mu ona dramatyczną historię - jego syn miał spowodować wypadek, a teraz pilnie potrzebne są pieniądze, aby mógł on wypłacić zadośćuczynienie rzekomemu poszkodowanemu.

Co bardzo ciekawe, senior w trakcie całego zdarzenia odebrał także telefon od swojego prawdziwego syna, ale za nic w świecie nie dał mu się przekonać, że ma do czynienia z próbą oszustwa. W emocjach zignorował wszystkie możliwe ostrzeżenia i uwierzył w zmyśloną historię oszustów. Niestety, skutek tego był taki, że mężczyzna wyrzucił przez balkon wszystkie oszczędności. Po to, aby pomóc rzekomej ofierze wypadku.