AMD Radeon RX 7300 jednak nadciąga? Ma być wyjątkowo tani

Sugerowana cena powinna wynosić około 375-489 złotych



W wydaniu beta AIDA64 Extreme 7.65.7415 na liście obsługiwanych układów pojawił się Radeon RX 7300 z dopiskiem zdradzającym zastosowany rdzeń - Navi 33 . To potwierdza zeszłoroczne plotki i sugeruje, że AMD nie porzuciło planów wprowadzenia do oferty tanich modeli z serii RX 7000.

Nadal jednak nie ma powodów do radości. Po pierwsze wciąż nie wiemy czy Radeon RX 7300 trafi do sklepów, czy dostępny będzie tylko w segmencie OEM, a więc dla producentów gotowych zestawów komputerowych. Po drugie to będzie podstawowy układ o małej wydajności, nie nadający się do grania w nowsze gry czy poważnej pracy obciążającej GPU.