NesoBusy Grupy Polsat Plus podbijają kolejne miasto

Dziś w Chełmie nastąpiła oficjalna prezentacja NesoBusów , a pierwsze autobusy napędzane zielonym wodorem wyjadą na ulice tego miast w najbliższych dniach. Obecnie realizowane są przejazdy testowe, podczas których kierowcy zapoznają się z obsługą pojazdów. Kolejne NesoBusy zostaną dostarczone do Chełma w czerwcu, natomiast na jesieni Chełmskie Linie Autobusowe będą dysponować wszystkimi zamówionymi pojazdami.

NesoBusy, z których już w najbliższych dniach będą mogli korzystać mieszkańcy Chełma w ramach bezpłatnej komunikacji miejskiej, produkowane są przez polską spółkę PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy z Grupy Polsat Plus we własnej fabryce w Świdniku.

Autobusy wodorowe będą tankowane na mobilnej, kontenerowej stacji zlokalizowanej przy ul. Chemicznej w Chełmie. Dostawcą paliwa wodorowego jest firma PAK-PCE z Grupy Polsat Plus. Grupa Polsat Plus produkuje zielony wodór we własnej elektrolizerni w Koninie.