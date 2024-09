Rząd porządkuje smartfony Polaków. Od 25 września nowa blokada

Od dzisiaj (25 września) regulator może karać telekomy, które nie będą blokować połączeń telefonicznych, których celem jest wyłudzenie danych.

Dokładnie tok temu, 25 września 2023 roku, weszła w życie ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Nałożyła ona na telekomy dodatkowe obowiązki, między innymi w postaci wymogu blokowania połączeń telefonicznych, których celem jest wyłudzanie danych. Jednak dopiero od dzisiaj, po 12 miesiącach od wejścia przepisów, Urząd Komunikacji Elektronicznej może nakładać na telekomy kary — informuje DGP.

UKE nałoży kary na operatorów

Od dzisiaj (25 września 2024 roku) UKE może już oficjalnie nakładać kary na telekomy, które nie będą blokować połączeń telefonicznych z podejrzanych numerów. To ostatni etap wdrażania rozwiązań związanych z ustawą o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej.

Chodzi o tzw. spoofing, czyli sytuację, gdy dzwoni do nas ktoś, kto podaje się pod instytucję publiczną, bank lub inną osobę i w ten sposób próbuje wyłudzić nasze pieniądze lub dane, np. hasła dostępu. Według raportów każdego roku dochodzi do tysięcy tego typu ataków i pomimo wielu ostrzeżeń, wciąż są one niezwykle skuteczne. W ostatnim czasie krętacze wykorzystali w tym celu między innymi powódź w południowej części Polski.

Od kilku miesięcy operatorzy komórkowi mają też obowiązek blokowania fałszywych SMS-ów. To z kolei smishing. Małgorzata Plawgo z biura prasowego NASK ujawniła, że od początku roku, na podstawie zebranych wzorców takich wiadomości, zablokowano już około 700 tys. takich wiadomości.

