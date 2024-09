Zgubiłeś telefon z aplikacją mObywatel? Lepiej zapisz ten numer

Zgubiłeś telefon, a miałeś w nim aplikację mObywatel? Czy twoje dane są zagrożone? Podpowiadamy co zrobić, aby uchronić się przed problemami.

Żyjemy w czasach, kiedy jedną z najważniejszych kwestii jest ochrona naszych danych. Nic dziwnego, coraz więcej informacji na nasz temat jest w sieci. Dane osobowe pozwalają nas identyfikować, zatem musimy je dobrze chronić.

Jak mObywatel chroni twoje dane w razie kradzieży telefonu?

Uspokajamy. Nie ma powodu do obaw. Jeśli swoje dokumeny trzymasz w aplikacji mObywatel, twoje dane są bezpieczne. Aby się do nich dostać, należy zalogować się za pomocą hasła.

Historia skradzionego telefonu Natalii

Na stronie gov.pl została przytoczona historia skradzionego telefonu Natalii. Kobieta jechała do pracy tramwajem i podczas drogi korzystała z telefonu, przegladając maile i wiadomości. Była pewna, że odłożyła go z powrotem do torby. Niestety, po przyjściu do pracy okazało się, że telefonu nigdzie nie ma i prawdopodobnie został skradziony jeszcze w autobusie. Natalia od razu przeraziła się, czy złodziej mógłby wykorzystać jej wszystkie dane i mDokumenty. Kolega z pracy poratował ją, podając numer +48422535474, za pomocą którego blokujemy dostęp do aplikacji mObywatel i znajdujących się tam dokumentów.

Jak powinniśmy postąpić gdy telefon zostanie skradziony lub go zgubimy?

Są dwie proste drogi do zastrzeżenia dokumentów:

Należy aktywować mObywatela na innym urządzeniu Zgłosić problem na infolinii: +48422535474

Działania te spowodują, że dokumenty i dane przestaną być widoczne w aplikacji na skradzionym telefonie. Nikt ich zatem nie wykorzysta w niecnych celach.

