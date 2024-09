Pilnie usuń to z telefonu. Dotyczy nawet 11 mln urządzeń

W Google Play pojawiły się dwie aplikacje, które miały zaszyty groźne oprogramowanie typu malware. Jeśli korzystasz z którejś z nich, to lepiej czym prędzej ją usuń.

O sprawie poinformowała firma Kaspersky, która specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa. Zdaniem ekspertów dwie szkodliwe aplikacje w Sklepie Play mogły w sumie zainfekować nawet 11 mln urządzeń z Androidem, bo tyle razy zostały w sumie pobrane.

Szkodliwe aplikacje w Google Play

Te dwie aplikacje to "Wuta Camera — Nice Shot Always", która została pobrana ze Sklepu Play ponad 10 mln razy oraz "Max Browser — Private & Security", którą użytkownicy Androida pobrali ponad milion razy. W obu z nich znajdował się groźny malware o nazwie Necro Trojan.

Co robi malware? Między inny wyświetla uciążliwe reklamy, także w oknie nad innymi aplikacjami. Do tego potrafi modyfikować adresy URL odwiedzanych stron, a także uruchamiać inne, niechciane programy. Już samo to daje mu ogromne możliwości wpływania na to, co oglądamy i włączamy na telefonach.

Google początkowo nie odpowiedział na pytania w tej sprawie. Jednak po czasie firma usunęła Max Browser ze Sklepu Play. W przypadku Wuta Camera usunięto szkodliwą wersję, a twórcy po czasie wydali aktualizację, która pozbawiona jest groźnego kodu, ponieważ znalazł się on tam bez ich wiedzy. Malware był rozprzestrzeniany za pomocą Coral SDK.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: PCMag, Kaspersky