Chcą podsłuchać każdy telefon. W dodatku się tym chwalą

Miałeś kiedyś wrażenie, że jesteś podsłuchiwany za pomocą swojego własnego telefonu? Sam niejednokrotnie rozmawiałem o czymś z żoną lub znajomymi, aby chwilę później zobaczyć tego reklamę w Internecie. Przysiągłbym, że wcześniej danej rzeczy w żaden sposób nie wyszukiwałem.

Nie wiem, czy zapomniałem, że daną rzecz wcześniej wyszukiwałem w sieci, czy może rzeczywiście jesteśmy podsłuchiwani. Druga z tych opcji jest jak najbardziej możliwa. Jedna z firm oficjalnie się do tego przyznała.

Taką technologią dysponuje firma Cox Media Group (CMG). Została ona nazwa "Active Listening" i dosłownie nasłuchuje (przez różnego rodzaju urządzenia) naszych prywatnych rozmów, aby później serwować nam lepiej dopasowane reklamy.

Co oznaczałoby to dla Twojej firmy, gdybyś mógł dotrzeć do potencjalnych klientów, którzy w codziennych rozmowach aktywnie omawiają swoje zapotrzebowanie na Twoje usługi? Nie, to nie jest odcinek Czarnego Lustra — to dane głosowe, a CMG ma możliwości wykorzystania ich na korzyść Twojej firmy.