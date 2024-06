Agata Meble zhakowane. Wyciekły dane klientów

Oszuści nie śpią i wykorzystają każdą okazję do swoich niecnych działań. Tym razem, zaatakowali popularną sieć sklepów z meblami - Agata Meble. Nadal trwa weryfikacja odnośnie wycieku danych, ale sklep ostrzega klientów.

Agata Meble ofiarą ataku hakerskiego

Znany i lubiany przez Polaków salon meblowy już od kilku dni miał problemy z obsługą klientów w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie on-line. Okazało się, że nie były to zwykłe problemy techniczne, ale kryło się za tym coś więcej. Spółka Agata Meble padła ofiarą hakerów. Mogło dojść do wycieku danych kontaktowych, służbowych oraz finansowych. Agata Meble do swoich klientów rozesłała pismo informujące o tym przykrym zdarzeniu.

Agata Meble zhackowane. Spółka informuje kontrahentów i klientów o możliwości wycieku ich danych (w tym finansowych).



Naruszenie ochrony danych polegało na tymczasowej utracie dostępu do nich, naruszeniu ich poufności, a być może (co jest obecnie przez Nas weryfikowane) również na ich skopiowaniu. Naruszeniu podlegały powierzone dane osobowe przetwarzane elektronicznie przez spółkę, w szczególności dane służbowe i kontaktowe osób z którymi współpracowaliśmy. Ponadto, naruszenie objęło dane finansowe.

- czytamy w oświadczeniu spółki Agata Meble.

Agata Meble z oświadczeniem o ataku

Pismo to nie wszystko. Na stronie internetowej sklepu pojawiło się także oświadczenie dotyczące ataku hakerskiego. Agata Meble radzi, aby zwrócić szczególną uwagę na podejrzane telefony lub e-maile. Oszuści mogą przystąpić do ataku i dokonać wyłudzeń.

Agata Meble to firma o wyjątkowo dużym zasięgu w Polsce. To obecnie 35 sklepów wielkopowierzchniowych, które zapewniają dostęp do artykułów ponad 250 różnych producentów z Polski i zagranicy.

