YouTube zmienia warunki. Nie zaakceptujesz, przestaniesz zarabiać

Google wprowadza nowe warunki do programu partnerskiego YouTube. Zaczną one trafiać do YouTube Studio jeszcze w tym tygodniu.

We wrześniu 2022 roku Google zapowiadał, że wprowadzi zmiany w programie partnerskim YouTube. Celem tych zmian jest danie twórcom treści wideo nowych możliwości zarabiania pieniędzy.

Jedną z najważniejszych nowości jest to, że partnerzy YouTube będą mogli zarabiać na reklamach wyświetlanych na karcie Shorts.

Moduł zarabiania na filmach Shorts pozwala na udział kanału w przychodach z reklam wyświetlanych między filmami Short. Gdy zaakceptujesz ten moduł, już od 1 lutego 2023 r. zaczniesz uzyskiwać przychody z reklam w Shorts i z YouTube Premium (z kwalifikujących się wyświetleń filmów Short). Jeśli zaakceptujesz Moduł po 1 lutego 2023 r., udział w przychodach z reklam w Shorts zacznie być naliczany od dnia zaakceptowania. Więcej informacji na temat sposobu dzielenia się przychodami z reklam w Shorts znajdziesz w zasadach zarabiania na filmach Short.

– czytamy w centrum pomocy YouTube

Co trzeba zrobić, by nadal zarabiać?

Od tego tygodnia w YouTube Studio będzie wyświetlany baner informujący o tym, kiedy nowe warunki będzie można przeczytać i zaakceptować:

Aby od 1 lutego 2023 roku zacząć zarabiać na dzieleniu się przychodami z reklam w Shorts, trzeba zaakceptować nowe warunki do tego czasu. Jeśli YouTuber zaakceptujesz te warunki po wskazanej dacie, udział w przychodach z reklam w Shorts zacznie być naliczany od dnia zaakceptowania.

Aby dalej zarabiać w ramach programu partnerskiego YouTube, należy zaakceptować zaktualizowane warunki do 10 lipca 2023 roku. Brak takiej akceptacji oznacza usunięcie kanału z programu partnerskiego YouTube.

Aby pozostać w programie partnerskim YouTube i nadal zarabiać, wszyscy partnerzy korzystający z funkcji zarabiania muszą zapoznać się z nowymi warunkami i je zaakceptować do 10 lipca 2023 roku. Jeśli do tego dnia nie zaakceptujesz co najmniej Warunków podstawowych, Twój kanał zostanie usunięty z programu partnerskiego YouTube, a umowa dotycząca zarabiania zostanie zakończona. W takim przypadku niezbędne będą ponowne spełnienie warunków kwalifikacji i złożenie wniosku o udział w programie.

– informuje centrum pomocy YouTube

YouTube przy okazji przypomina, że nawet po usunięciu kanału z programu partnerskiego YouTube nadal obowiązują użytkownika warunki korzystania z usługi YouTube. Obejmuje to prawo serwisu do zarabiania na opublikowanych treściach i wyświetlania w nich reklam. Pieniądze za to ostatnie nie trafią już jednak do kieszeni posiadacza danego kanału.

Zobacz: Mapy Google bez telefonu. Tak, to już jest możliwe

Zobacz: YouTube wzywa na dywanik. Posypią się kary

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock.com

Źródło tekstu: YouTube