Mapy Google bez telefonu. Tak, to już jest możliwe

Korzysta z nawigacji w Mapach Google? Jeśli tak, to już nie potrzebujesz do tego telefonu. Wystarczy inny, znacznie mniejszy gadżet.

Mapy Google to w tym momencie prawdopodobnie najpopularniejsza nawigacja na świecie. Może nie są idealne, ale są wystarczające, a przede wszystkim darmowe (nie licząc połączenia z Internetem). Jeśli należysz do użytkowników aplikacji, to już nie potrzebujesz telefonu, aby doprowadziła cię do wyznaczonego celu.

Mapy Google bez telefonu

Google w końcu dodał obsługę Map Google do systemu Wear OS 3. Oznacza to, że z aplikacji można korzystać na smartwatchach, wyposażonych w to oprogramowanie. Co więcej, jeśli dany zegarek jest wyposażony w moduł LTE lub ma połączenie z WiFi, to do działania nie potrzebuje telefonu. Wskazówki na temat trasy może wyświetlać bezpośrednio na swojej tarczy.

Z radością informujemy, że możesz teraz uzyskać nawigację w Mapach Google zakręt po zakręcie bezpośrednio na zegarku z LTE, bez telefonu. Jeśli masz zegarek obsługujący LTE lub zegarek jest połączony z Internetem przez Wi-Fi, możesz teraz korzystać z Map dostępnych na nadgarstku.

- pisze Google na swoich stronach.

Jeśli chcesz korzystać z Map Google na smartwatchu, to wystarczy uruchomić aplikację bezpośrednio na zegarku i tam podać cel podróży. Google obiecuje też, że funkcja uruchomi się automatycznie, gdy cel podróży ustawimy na telefonie, a następnie się od niego oddalimy. Firma obiecała też obsługę map offline, ale na to trzeba jeszcze poczekać.

