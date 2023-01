Mapy Google oszukują i cię śledzą. Jest kolejna kara

Jak pamiętacie, w 2018 roku zaczęły pojawiać się doniesienia, że Google śledzi miejsce pobytu użytkowników bez względu na status opcji Historia lokalizacji. Zamiast tego korzysta z uprawnień nadanych w ramach ustawienia Aktywność w internecie i aplikacjach, osiągając jednak dokładnie ten sam efekt – dostęp do lokalizacji. I działo się tak zarówno na Androidzie, jak i iOS.

Po tym, jak w grudniu spółka z Mountain View zgodziła się wypłacić w ramach ugody łącznie 391,5 dol. 40 różnym stanom, kolejnych 29,5 mln dol. zgarną Waszyngton oraz Indiana – ogłoszono.

Google wykorzystuje dane lokalizacyjne zebrane od konsumentów z Indiany do tworzenia szczegółowych profili użytkowników i kierowania reklam, ale Google oszukiwał i wprowadzał użytkowników w błąd co do swoich praktyk co najmniej od 2014 roku