Mapy Google do kosza. Powstaje coś lepszego

Mapy Google na dobrą sprawę mogą uchodzić w tej chwili za monopolistę. Alternatyw jest wiele, ale nawet jeśli w danym regionie dorównują liderowi precyzją, to na polu dodatkowych usług pozostają bez szans. Tu jednak na scenę wchodzi Fundacja Linuksa, która zapowiada zmiany.

Overture Maps, jak nazwano nowy projekt, mają być zbiorem map dostępnym w modelu otwartym (open data) i przeznaczonym do wykorzystania przez dosłownie każdego dewelopera. Przy czym już teraz startują z wysokiego C, gdyż swój udział w tym przedsięwzięciu deklarują też komercyjni giganci, w tym Amazon Web Services, Meta i Microsoft, a nawet doświadczony w kwestii nawigacji TomTom.

Podejście pomysłodawców drastycznie różni się od tego, co oferują Google czy Apple, które, jak wiadomo, są pojedynczymi podmiotami dzierżącymi pełną władzę nad oferowanymi produktami. Zespół odpowiedzialny za Overture chce natomiast, aby zgromadzone dane były dostępne możliwie najszerzej.

Overture’s mission is to power current and next-generation map products by creating reliable, easy-to-use, and interoperable open map data.



