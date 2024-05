WhatsApp z nowościami. Aktualizuj od razu, bo naprawdę warto

WhatsApp otrzymał dużą aktualizację. Wprowadza ona szereg ulepszeń estetycznych i funkcjonalnych, które mają podnieść komfort użytkowania tej aplikacji.

Odświeżony wygląd

WhatsApp w wersji 2.24.10.79 ma poprawiony interfejs użytkownika, z odświeżonymi ikonami i tapetami. Z kolei w kolorystyce aplikacji pojawił się zielony akcent, nawiązujący do logo tego komunikatora. Celem tej zmiany było wprowadzenie nieco świeżości i nowoczesności do wyglądu aplikacji, co powinno wpłynąć na przyjemniejsze korzystanie z tego narzędzia.

Ulepszone zarządzanie wiadomościami

Odświeżenie wyglądu to oczywiście nie jedyna nowość w najnowszej wersji aplikacji WhatsApp. Jej twórcy ulepszyli również zarządzanie wiadomościami, co przyda się szczególnie użytkownikom, którzy mają liczne czaty i muszą nimi "żonglować". Pojawiły się filtry wiadomości, które znajdziemy na górze listy czatów. Umożliwiają one przełączanie się między wszystkimi czatami, nieprzeczytanymi wiadomościami i czatami grupowymi.

Więcej interaktywnych rozmów wideo

Czas, w którym żyjemy, wciąż się zmienia, zmieniają się również sposoby komunikacji. Na pierwszy plan wysuwają się rozmowy wideo, co musiano w końcu uwzględnić również w aplikacji WhatsApp. Najnowsza aktualizacja wprowadza możliwość udostępniania dźwięku podczas udostępniania ekranu w czasie rozmów wideo. Może się to okazać cennym dodatkiem podczas spotkań biznesowych, umożliwiając prezenterom prowadzenie narracji na ekranach. Podobnie znajomi mogą udostępniać muzykę lub komentarze, prezentując filmy lub zdjęcia, tworząc bardziej dynamiczne i interaktywne wrażenia.

Bezpieczeństwo to podstawa

Jedną z najważniejszych kwestii w przypadku platform internetowych jest bezpieczeństwo. WhatsApp obsługuje teraz klucze dostępu (passkey), co ma wzmocnić ochronę konta użytkownika. Funkcję tę można aktywować w menu "Ustawienia" w sekcji "Konto" i "Klucze dostępu".

Multimedia w wysokiej rozdzielczości

Aktualizacja aplikacji WhatsApp usprawnia udostępnianie multimediów, ulepszając rozszerzenie udostępniania i wprowadzając obsługę multimediów w wysokiej rozdzielczości. Udostępnianie zdjęć i filmów o wysokiej rozdzielczości ma być teraz znacznie łatwiejsze. Wystarczy podczas wysyłanie na przykład zdjęcia kliknąć ikonę HD w górnym pasku i wybrać wyższą jakość.

