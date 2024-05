WhatsApp z nowym przełącznikiem. Na pewno ci się przyda

Platforma do przesyłania wiadomości już od jakiegoś czasu pracuje nad opcją usuwania nieprzeczytanych wiadomości. Wersja beta WhatsApp dla Androida 2.24.11.13 jest dostępna w Google Play Beta.

Jak podaje WABetaInfo, WhatsApp doda nowy przycisk do strony Powiadomienia "Usuń nieprzeczytane wiadomości po otwarciu aplikacji". Po włączeniu tego przycisku, powiadomienia o nieprzeczytanych wiadomościach będą resetowane automatycznie, za każdym razem, kiedy użykownik otworzy WhatsApp.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.11.13: what's new?



WhatsApp is working on a feature to clear the unread message count, and it will be available in a future update!https://t.co/HOiNedHle0 pic.twitter.com/VYhbGZzqTF