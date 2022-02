Snapchat wprowadza tryb stalkowania

Snapchat pozwoli na śledzenie naszej lokalizacji w czasie rzeczywistym. Ma to pomóc naszym przyjaciołom troszczyć się o nas np. kiedy będziemy sami wracać ze spotkani.

Snapchat ostatnio wzbogaca się o kolejne funkcje. Pisaliśmy już na przykład o Story Studio, czyli nowej aplikacji do obróbki wideo. Tym razem będzie to tryb stalkowania. To chyba zdecydowanie najlepsza nazwa dla nowej funkcji.

Snapchat pozwoli na dzielenie się naszą lokalizacją w czasie rzeczywistym. Teraz istnieje co prawda Snap Mapa, ale lokalizacja jest tak uaktualniana co jakiś czas. Teraz będziemy mogli dokładnie śledzić czyjeś przemieszczanie się.

Snapchat wprowadza śledzenie na żywo

Spokojnie, funkcja ta nie będzie domyślnie włączona. W założeniu ma to być narzędzie pozwalające na łatwiejsze planowanie spotkań, odprowadzanie drugiej osoby po randce czy imprezie i dbanie o nią. Będzie to działało również przy Snapchacie w tle i przy zablokowanym wyświetlaczu. W ten sposób, jeśli ktoś będzie się spóźniał będzie wiadomo, gdzie dokładnie jest. I czy trzeba mu pomóc.

Sami będziemy decydować, czy chcemy nową funkcję włączyć na kilkanaście minut, czy kilka godzin.

Zobacz: Twórcy Snapchata prezentują Story Studio - aplikację do obróbki wideo

Zobacz: Mark Zuckerberg żali się, że TikTok zjada Facebooka

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: snap

Źródło tekstu: snapchat