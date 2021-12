Twórcy Snapchata prezentują Story Studio - aplikację do obróbki wideo

Snapchat wprowadza własną aplikację do edycji filmów. Nie pozostawi ona żadnego znaku wodnego.

Korzystacie ze Snapchata? Niezależnie od odpowiedzi aplikacja Story Studio powinna was zainteresować. Snap zapowiadał ją już w maju, dopiero teraz jednak weszła ona w fazę wczesnego dostępu. Niestety, wyraźnie widzimy, jaki rynek jest najważniejszy dla Snapchata. Póki co testować nową aplikację testować mogą tylko mieszkańcy USA, Kanady i Wielkiej Brytanii. Żeby być dokładniejszym - mogą to robić jedynie użytkownicy iOS. Możemy być jednak pewni, że kiedy pojawi się wersja stabilna, to będzie dostępna wszędzie tam, gdzie dostępny jest Snapchat.

Aplikacja pozwala na bardzo szeroką edycję filmów i można je od razu przesłać do Spotlight czy do story na Snapchacie. Nie jest to jednak wcale konieczne. Film można zapisać i wysłać gdziekolwiek indziej. W przeciwieństwie do na przykład TikToka, tutaj nie będzie żadnego znaku wodnego. Snap przy okazji ogłosił, że od czasu pojawienia się Spotlight zapłacił ponad 250 milionów dolarów dwunastu tysiącom twórców treści.

