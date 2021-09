Snapchat wzbogaci się o własną wersję Among Us

Nadal gracie w Among Us? W takim razie ucieszycie się z wiadomości, że Snapchat wzbogaci się o własną wersję tej gry. Będziemy szukać wampira.

Fenomen Among Us zaskoczył wielu. Sama gra była zdecydowanie bardzo ciekawa, jednak sam pomysł nie był nowy. Każdy z nas grał przecież w Mafię i podobne do niej gry. Największy szał Among Us ma już za sobą, ale nie znaczy to, że nie ma chętnych na podobną grę. Z myślą o takich właśnie osobach powstała gra ReVamp. Tym razem przeniesiemy się do świata horroru. Nasza drużyna będzie remontowała starą posiadłość, a w tym czasie polować na nas będą wampiry. Potem sami będziemy głosować kogo przebić kołkiem, posypać czosnkiem i pokropić wodą święconą. Lepiej żebyśmy wybrali dobrze...

Przedstawiciele twórców gry wprost mówią, że Snapchat był oczywistym wyborem. Aplikacja złapała drugi oddech i jest coraz bardziej popularna. Korzystają z niej młodzi ludzie, dlatego ReVamp wybrał właśnie ją. To też bonus dla Snapchata. Żółty komunikator z duszkiem w logotypie walczy bowiem o użytkowników na bardzo wymagającym polu bitwy. Inne komunikatory chętnie podbierają wynalazki Snapchata, dlaczego Snap ma nie zainspirować się innymi?

Zobacz: Snapchat pomoże nie zapomnieć o urodzinach

Zobacz: Snapchat: rekordowa liczba użytkowników i coraz lepsze wyniki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: revamp

Źródło tekstu: mobigaming