Snapchat pomoże nie zapomnieć o urodzinach

Snapchat ma nową funkcję. Tym razem żółta aplikacja z duszkiem pomoże w pamiętaniu o urodzinach.

Snapchat ma już dawno za sobą mroczne czasy i stopniowo pnie się do góry pod względem liczby użytkowników. Żółty komunikator z duszkiem w logotypie jest jednak dość oszczędny, jeśli chodzi o wprowadzanie nowych funkcji. Ma on wystarczająco dużo i tak kojarzonych z nim. Tym razem Snapchat wprowadza jednak bardzo ciekawą nowość. Pomoże ona nie zapomnieć o urodzinach naszych znajomych. Snapchat udostępni listę nadchodzących urodzin naszych znajomych, a także pogrupowane urodziny według znaków zodiaku. Komunikator udowodnił już wprowadzając specyficzne odznaki, że ma on duże powiązania z zodiakarami.

Należy wspomnieć, że nikt nie zobaczy naszego roku urodzenia. Na liście będą się wyświetlały jedynie te osoby, które wyrażą na to zgodę w ustawieniach. Nawet one jednak nie będą zdradzać swojego wieku. Oczywiście dalej sami będziemy mieli wgląd w datę naszych urodzin. Urodziny (nie tylko nasze własne) na Snapchacie będziemy mogli świętować przy użyciu całkowicie nowych naklejek. Nowa funkcja z kolei będzie ukrywała się za ikonką rakiety. Funkcja Birthday Mini będzie dostępna zarówno dla iOS, jak i Androida.

