Rewolucyjna zmiana w SMS-ach. Masz 15 minut

Google testuje możliwość edytowania treści wiadomości w aplikacji Google Wiadomości, domyślnego klienta wiadomości SMS dla Androida. Jest jednak pewien haczyk.

W najnowszej wersji beta aplikacji Wiadomości firmy Google, służącej do wysyłania SMS-ów pod Androidem, pojawiła się możliwość edycji wiadomości. Nie jest to jeszcze opcja dostępna dla każdego z testerów, co więcej, by była aktywna zarówno my, jak i nasz rozmówca musimy być dopuszczeni do jej testowania.

Zasada działania jest prosta — przytrzymujemy palec na wiadomości i oprócz opcji skopiowania tekstu, na górze ekranu widzimy możliwość wybrania edycji w formie ikony ołówka. Tekst natychmiast zmienia się po obu stronach konwersacji, a nadawca ma możliwość sprawdzenia w informacjach, jaka była pierwotna treść — funkcja ta nie jest natomiast dostępna po stronie odbiorcy.

W pierwszych wersjach beta nowa funkcja pozwalała na edycję wiadomości przez aż 30 minut od ich wysłania, teraz Google zdecydował się jednak na skrócenie tego czasu do 15 minut.

Gdzie jest haczyk?

Nowe funkcje nie dotyczą zwykłych SMS-ów, lecz wiadomości RCS. Standard joyn znany też jako Rich Communication Suite, czyli w skrócie RCS wskazywany jest jako następca SMS-ów, a podstał jako jednolity standard GSMA. Obecnie to integralna część Androida, a jak twierdzi Google, od jesieni też aplikacji Wiadomości pod iOS.

Reasumując, będziemy mogli edytować tylko te wiadomości, które będą trafiały do innych użytkowników RCS-a. Na tę chwilę nic nie wskazuje jednak na to, by usługa nie miała stać się powszechna.

