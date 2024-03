RCS na iPhone'ach jeszcze tej jesieni. Tak twierdzi Google

Google twierdzi, że jesienią tego roku na iPhone'ach zadebiutuje obsługa wiadomości RCS. Firma Apple w końcu się na to zgodziła w listopadzie ubiegłego roku, po wielu latach próśb ze strony giganta z Mountain View i innych.

W listopadzie 2023 roku firma Apple ogłosiła, że w 2024 roku doda do iPhone'ów obsługę wiadomości RCS (Rich Communication Services). Dzięki temu użytkownicy tych smartfonów będą mogli przeglądać obrazy i klipy wideo, wysłane im przez użytkowników Androida za pomocą technologii RCS, bez konieczności zadowalania się ich niską jakością, charakterystyczną dla MMS-ów. Użytkownicy iPhone'ów będą również mogli otrzymywać potwierdzenia odczytu wiadomości, które wyślą do użytkowników urządzeń z mobilnym systemem Google'a. Dostępne będą również wskaźniki pisania, a wiadomości będą chronione szyfrowaniem typu end-to-end.

Teraz czat między użytkownikami iPhone'ów oraz urządzeń z Androidem odbywa się za pomocą SMS-ów i MMS-ów. Zarówno Apple, jak i Google, umożliwiają we własnym środowisku przysyłać wiadomości tekstowe wzbogacone w wysokiej jakości zdjęcia i filmy oraz inne dodatki. Możliwe jest to w aplikacjach iMessage na iOS oraz Wiadomości Google (i nie tylko) na Androidzie. Gdy Apple wprowadzi RCS do swojego systemu, tego typu "bogata" komunikacja będzie mogła być prowadzona pomiędzy użytkownikami obu platform, bez konieczności sięgania po dodatkowy komunikator internetowy, jak ma to miejsce obecnie.

Do tej pory otwartym pozostało pozostawało pytanie, kiedy dokładnie Apple wprowadzi RCS na pokład iPhone'ów. Wygląda na to, ze firma Google poznała na to odpowiedź, która podobno pochodzi wprost od firmy Apple. Według giganta z Mountain View, stanie się to jesienią tego roku. Ta rozpocznie się 22 września, czyli mniej więcej w okresie, gdy na rynek powinny trafić również iPhone'y z serii 16 oraz iOS 18. Jest więc duża szansa na to, że RCS trafi na smartfony Apple'a właśnie wraz z nową wersją systemu iOS.

Być może niektórzy będą mogli z tego skorzystać nieco wcześniej. Na 10 czerwca firma Apple zaplanowała start wydarzenia WWDC 2024, podczas którego powinniśmy między innymi oficjalnie poznać system iOS 18. Firma z Cupertino może dodać obsługę RCS do testowych wydań tego oprogramowania.

Zobacz: Apple potwierdza datę WWDC 2024. Ma być rewolucja

Zobacz: Używasz iPhone'a 12? iOS 17.4 ma dla Ciebie niespodziankę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, 9To5Google

Źródło tekstu: 9To5Google