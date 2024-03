Używasz iPhone'a 12? iOS 17.4 ma dla Ciebie niespodziankę

Aktualizacja systemu do iOS 17.4 w iPhonie 12 przyniosła więcej, niż się spodziewaliśmy. Wygląda na to, że Apple odblokował w tym urządzeniu obsługę ładowania bezprzewodowego Qi2 i się tym nie pochwalił.

Od wydania oprogramowania iOS w wersji 17.4 minął już niemal miesiąc, a my nadal dowiadujemy się czegoś nowego o tym, co ten update przyniósł. Apple nie chwali się wszystkim przy takich okazjach, więc niektóre rzeczy są odkrywane przez niezależnych testerów. Tak było również w przypadku iPhone'a 12 i ładowanie bezprzewodowego.

Serwis Macworld zauważył, że wskazany wyżej smartfon ładuje się teraz bezprzewodowo z mocą 15 W, po magnetycznym podłączeniu do ładowarki Qi2. Co ciekawe, chodzi tu o ładowarkę inną niż certyfikowany MagSafe.

Wraz z aktualizacją iOS 17.2, firma Apple udostępniła ładowanie bezprzewodowe Qi2 iPhone'om z serii 13 i 14 (iPhone'y 15 miały to od razu). Jednak w ich przypadku ładowanie z mocą do 15 W było możliwe tylko z certyfikowanymi ładowarkami MagSafe. W przypadku innych ładowarek magnetycznych Apple stosował ograniczenie do 7,5 W. Tymczasem testy przeprowadzone przez serwis Macworld pokazały, że użyty w tym celu iPhone 12 Pro Max z iOS 17.4 na ładowarce Anker Qi2 MagGo ładował się z podobną (a nawet nieco lepszą) szybkością, niż ten sam smartfon na certyfikowanej ładowarce MagSafe.

Na koniec należy dodać, że iPhone 12 mini oraz iPhone 13 mini obsługują ładowanie bezprzewodowe z mocą do 12 W, ale z ładowarkę Qi. Jak jednak wyjaśnia firma Anker, ponieważ technologia Qi2 jest w pełni kompatybilna wstecz, można ładować starszego iPhone'a kompatybilnego z Qi lub MagSafe na ładowarce Qi2, ale maksymalnie z mocą 7,5 W, a nie 15 W.

Źródło zdjęć: SirBuvex / Pixabay

Źródło tekstu: Macworld