Apple wydaje iOS 17.4.1. Zaktualizuj swojego iPhone'a

Firma Apple wydała aktualizacje oprogramowania dla swoich urządzeń mobilnych, takich jak iPhone'y czy iPady. Najnowsze wersje systemów iOS oraz iPadOS naprawiają błędy znalezione w poprzedniej aktualizacji, dlatego warto je zainstalować.

Nieco ponad dwa tygodnie temu firma iOS wypuściła finalną wersję iOS 17.4. Oprogramowanie to przyniosło trochę poprawek i nowości, w tym rozwiązania skierowane do europejskich użytkownik ów iPhone'ów. To ostatnie miało oczywiście związek z nowymi przepisami prawnymi, obowiązującymi w UE, takich choćby, jak Akt o rynkach cyfrowych.

Jak możemy przeczytać na stronie apple.pl, uaktualnienie 17.4 zawiera nowe opcje dotyczące sklepów z aplikacjami, przeglądarek Internetu oraz płatności (dla mieszkańców Unii Europejskiej). Ta wersja obejmuje również nowe emoji, zapisy podcastów w usłudze Apple Podcasts, a także inne funkcje, poprawki błędów i uaktualnienia zabezpieczeń dla iPhone’a.

Aplikacje w Unii Europejskiej

Mieszkańcy Unii Europejskiej mają teraz dostęp do nowych opcji, które pozwalają:

instalować aplikacje z alternatywnych sklepów z aplikacjami,

instalować przeglądarki Internetu z alternatywnymi silnikami,

zarządzać domyślną przeglądarką Internetu przy pierwszym użyciu Safari,

zarządzać domyślną aplikacją do płatności zbliżeniowych,

korzystać z alternatywnych opcji płatności za aplikacje w App Store oznaczone plakietką zakupów zewnętrznych.

Inne nowości

Emoji:

klawiatura emoji zawiera nowe emoji przedstawiające brązowy grzyb, feniksa, limonkę, zerwany łańcuch oraz potrząsanie głową,

dodano 18 emoji przedstawiających osoby i całe postacie odwróconych w przeciwną stronę.

Apple Podcasts:

zapisy odcinków w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim oraz niemieckim pozwalają śledzić tekst wyróżniany w miarę odtwarzania odcinka,

użytkownicy mogą czytać cały tekst odcinków, wyszukiwać w nim wyrazy i frazy oraz stukać w niego w celu przejścia w wybrane miejsce, a także korzystać z funkcji dostępności, takich jak Wielkość tekstu, Zwiększ kontrast oraz VoiceOver.

Udoskonalenia i poprawki błędów:

funkcja rozpoznawania muzyki pozwala dodawać utwory do playlist i biblioteki Apple Music oraz Apple Music Classical,

funkcja ochrony skradzionego urządzenia obsługuje podwyższony poziom bezpieczeństwa w dowolnym miejscu,

informacje o kondycji baterii w Ustawieniach na iPhone’ach 15 i iPhone’ach 15 Pro obejmują liczbę cykli baterii, datę produkcji oraz datę pierwszego użycia,

rozwiązano problem powodujący wyświetlanie pustych obrazków kontaktów w aplikacji Znajdź,

rozwiązano problem, w wyniku którego podczas wysłania wiadomości do grupy przez użytkowników funkcji Dual SIM ich numer telefonu był zmieniany z podstawowego na dodatkowy i był widoczny dla członków grupy.

iOS 17.4.1 i iPadOS 17.4.1

Opisana wyżej aktualizacja nie usunęła wszystkich błędów, pojawiły się również nowe problemy. Lekarstwem na nie ma wydana właśnie aktualizacja systemów iOS oraz iPadOS, nosząca numer 17.4.1. Jej oficjalny opis jest bardzo krótki:

To uaktualnienie zawiera ważne poprawki błędów i jest zalecane dla wszystkich użytkowników.

Jeśli Apple tak twierdzi, warto posłuchać i zaktualizować swoje iPhone'y i iPady. Jest też dobra wiadomość dla osób, które na swoich urządzeniach mają system oznaczony numerem 16. Amerykański gigant wydał również iOS 16.7.7 oraz iPadOS 16.7.7, z identycznym opisem.

Zobacz: To koniec iPhone'a, jakiego znamy? Nadchodzi trzęsienie ziemi

Zobacz: Apple zgapia od Samsunga. iPhone 17 wykorzysta rozwiązanie z Galaxy S24 Ultra

Ankieta Która wersja systemu iOS pracuje na Twoim iPhonie? iOS 17 iOS 16 Starszy iOS Nie wiem Nie mam iPhone'a

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Apple