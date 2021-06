Google Play: Za darmo aplikacje i gry o wartości ponad 500 zł!

Sklep Play zawiera mnóstwo płatnych aplikacji i gier, które w promocji przez ograniczony czas można zdobyć za darmo. Aplikacja na telefon dodana do Twojej biblioteki w Google Play będzie Twoja już na zawsze. Oto, co tym razem znaleźliśmy w sklepie z aplikacjami na Androida. Podaliśmy też daty końca poszczególnych promocji, które podaje Sklep Google.

Olympia Pro - Gym Workout $ Fitness Trainner AdFree

Normalna cena aplikacji to 37,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 16.06.2021).

Zbliżają się wakacje, więc dobrze jest zadbać o swoją sylwetkę, co przełoży się również na lepsze zdrowie. Możemy tego dokonać na przykład z aplikacją Olympia Pro - Gym Workout & Fitness Trainer AdFree, której płatna wersja jest chwilowo za 0 zł. Pamiętaj o jednej rzeczy Ćwiczenie jest królem, odżywianie to królowa. Złóż je razem i masz królestwo.

Paczki ikon Jago Arts

Normalna cena aplikacji to 22,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 17.06.2021):

Dla osób, które lubią personalizować wygląd swoich smartfonów z Androidem, mamy propozycje paczek ikon, które mogą się do tego przydać. Ich deweloperem jest Jago Arts, a aż 18 zestawów (lista z linkami powyżej) można zdobyć za darmo. Inne icon packi zostały przecenione do 2,09 zł.

Alpha Backup Pro

Normalna cena aplikacji to 26,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 15.06.2021).

Podobno ludzi można podzielić na dwie grupy: tych, którzy robią kopie zapasowe swoich danych oraz tych, którzy jeszcze nie zaczęli tego robić. Tym pierwszym (ale i tym drugim w przyszłości też) może się przydać aplikacja Alpha Backup Pro, dzięki której kopię zapasową można utworzyć w różnych miejscach, w tym również w chmurze (Dysk Google, OneDrive, DropBox itp.).

Manoir

Normalna cena aplikacji to 16,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 20.06.2021).

Eksploruj nawiedzoną rezydencję tak, jak chcesz i kradnij wszystko, co znajdziesz. Manoir to oryginalna gra przygodowa, łącząca w sobie cechy gry platformowej i łamigłówki. Poziom trudności rośnie, a każdy pokój to nowe, oryginalne wyzwanie.

Home Workouts Gym Pro (No ad)

Normalna cena aplikacji to 7,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 18.06.2021).

Home Workouts Gym Pro to domowe treningi dla wszystkich głównych grup mięśni. W ciągu zaledwie kilku minut każdego dnia poprawiać swoją sylwetkę. Ćwiczyć można w domu, bez konieczności chodzenia na siłownię. Nie potrzeba żadnego sprzętu ani trenera, wszystkie ćwiczenia można wykonywać, wykorzystując do tego własną masę.

Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure

Normalna cena aplikacji to 4,79 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 18.06.2021).

Gdy już trochę poćwiczymy, możemy pomyśleć o jedzeniu. Ale nie o tym, by jeść, ale tworzyć potrawy ze zdobytych składników i rozwijać swój kulinarny biznes.

