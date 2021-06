Mission To Mars AR – polska aplikacja nagrodzona w ADC Awards

Kosmiczna aplikacja Mission To Mars AR, stworzona przez polską firmę Immersion VR, zdobyła wyróżnienie w kategorii Interactive w 100. edycji konkursu ADC Awards.

Mission To Mars AR to aplikacja w formie interaktywnej gry edukacyjnej, która składa się z siedmiu doświadczeń, poprzez które użytkownik może poznać Marsa, odkryć jego powierzchnię, a także wziąć udział w starcie amerykańskiego łazika Perseverance i pokierować jego lądowaniem na Czerwonej Planecie. Bezpłatna aplikacja dostępna jest do pobrania w sklepach App Store (iOS) i Google Play (Android).

Aplikacja wykorzystuje technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR), by przybliżyć użytkownikowi szczegóły misji. Dzięki realistycznym doświadczeniom AR, każdy może polecieć kosmicznym helikopterem Ingenuity, wystrzelić rakietę Atlas V, umieścić w swoim mieszkaniu realistycznych rozmiarów marsjański łazik, czy przenieść się na powierzchnię Czerwonej Planety za pomocą trójwymiarowego portalu, żeby skoczyć w przyszłość.

Mission To Mars AR zawiera również ogrom materiałów edukacyjnych przygotowanych we współpracy z NASA. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej udostępniła spółce materiały potrzebne do wiernego odwzorowania misji na Marsa. Ponadto aplikacja jest częścią promocji filmu dokumentalnego Making Tracks On Mars, wyprodukowanego przez Smithsonian Channel. Zawiera też quizy oraz szereg zdjęć dostarczonych także przez Smithsonian Channel, NASA oraz Smithsonian Institution.

Jestem dumny z tego, że niezależni eksperci docenili naszą pracę. Wyróżnienie Art Directors Club i otrzymanie statuetki to duża nobilitacja i zachęta do dalszego działania. Natomiast nie zwalniamy tempa i postaramy się dalej zaskakiwać naszych odbiorców, tworząc nowe projekty oparte o rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość.

– powiedział Piotr Baczyński, prezes zarządu Immersion VR

Piotr Baczyński, CEO Immersion VR

Wyróżnienie w konkursie ADC Awards to nie jedyny przejaw pozytywnego przyjęcia polskiej aplikacji.

W kwietniu br. nasza aplikacja MISSION TO MARS AR otrzymała nominację do Webby Awards. Sama nominacja była już dla nas wielkim wyróżnieniem. Nasz produkt znalazł się w ścisłej czołówce projektów prestiżowego konkursu organizowanego przez International Academy of Digital Arts and Sciences. Otrzymaliśmy też nominację do prestiżowych nagród Apple Design Awards, jako jeden z bardzo niewielu projektów z całego świata.

– powiedział Piotr Baczyński

Mission To Mars AR jest drugim kosmicznym projektem w historii Immersion VR. Wcześniej spółka stworzyła aplikację mobilną Apollo’s Moon Shot, która prezentowała wszystkie etapy historycznej misji na Księżyc. Wspomniana produkcja także zdobyła uznanie na całym świecie. Otrzymała nominacje do nagród EMMY, Webby oraz SXSW.

Obie aplikacje realizowane były na zlecenie Smithsonian Channel.

Źródło zdjęć: Immersion VR

Źródło tekstu: Immersion VR