Yanosik i funkcje, których możesz nie znać

Nawigacja i informacje o aktualnym stanie trasy to rzeczy, bez których wielu kierowców nie wyobraża sobie poruszania się po polskich drogach. Wsparcie znajdą oni między innymi w aplikacji Yanosik, która poza nawigacją i informowaniem o rozmieszczeniu punktów kontroli prędkości, ma wiele innych ukrytych funkcji.

Aplikację Yanosik pobrało już ponad 15 milionów użytkowników. To jedno z popularniejszych rozwiązań dla kierowców, które już wkrótce pojawi się również w Android Auto.

Aktualnie trwają intensywne prace nad publikacją Yanosika w Android Auto. Zespół testerów weryfikuje działanie funkcjonalności wersji Alfa i mogę zdradzić, że pierwsze wyniki są bardzo zadowalające.

– powiedział Paweł Bahyrycz, Yanosik

Zanim jednak do tego dojdzie, przeczytajcie o ukrytych funkcjach, które możecie znaleźć w aplikacji Yanosik, a o których być może jeszcze nie wiedzieliście.

Ceny paliw live – nowość dla każdego kierowcy

Ceny paliwa to temat, który od lat rozwija żywą dyskusję wśród kierowców. Wielu z nich ma swoje przyzwyczajenia i ulubione stacje, więc tankuje wyłącznie pod jednym szyldem dostawcy paliwa, a wielu innych szuka najlepszych cen benzyny, nierzadko ryzykując jazdą na rezerwie. Yanosik wspiera wszystkie wybory kierowców w aspekcie tankowania na stacjach paliw. W aplikacji mogą oni śledzić bieżące ceny paliw na stacjach w swojej okolicy! Dodatkowo, ceny są aktualizowane w trybie live i nie trzeba się martwić, że dane są już przedawnione.

Burczy w brzuchu? Sprawdź najbliższy gastropunkt

Kierowca, który jest głodny staje się bardziej rozkojarzony, jego koncentracja słabnie i tym samym spada czujność. A w trasie wzmożona czujność to podstawa! Nie ma co ryzykować wypadkiem, wystarczy sprawdzić w Yanosiku, gdzie znajduje się najbliższy punkt gastro. Aplikacja wskaże, gdzie możesz się zatrzymać, aby się posilić lub napić kawy, po Twojej stronie drogi. I to ogromny plus, bo wiele map wskazuje punkty gastronomiczne, jednak nie uwzględnia tego, że znajdują się one po przeciwnej stronie trasy i należy do nich zjechać kilkukilometrowym objazdem.

Szybka pomoc przy awarii

Parafrazując prawa Murphy’ego – jeśli awaria auta ma się nie przydarzyć, to jest duża szansa, że jednak będzie miała miejsce. W razie sytuacji, w której samochód odmówi posłuszeństwa, możesz skorzystać z pomocy Yanosika. Na mapach w aplikacji, sprawdzisz tak zwane punkty POI, czyli między innymi warsztaty samochodowe. Yanosik wskaże Ci również rekomendowane punkty warsztatowe, które zostały docenione przez użytkowników, ze względu na jakość świadczonych usług. Co ważne, możesz się umówić na wizytę bezpośrednio przez aplikację lub przy jej pomocy zadzwonić do warsztatu.

Kup auto z Yanosikiem

Korzystając z Yanosika możesz również kupić samochód. Na mapach pokazywane są punkty sprzedaży używanych samochodów, które możesz wcześniej podejrzeć w aplikacji Autoplac lub na stronie internetowej autoplac.pl. To świetna funkcja dla osób, które szukają punktów dealerów samochodowych w swoim mieście lub w okolicy.

Tylko wiarygodne wskazówki

Yanosik stawia na wiarygodność. Użytkownicy, którzy aktywnie wspierają tworzenie aplikacji, gromadzą na swoim koncie gwiazdki, przydzielane za styl jazdy, przejechane kilometry, zgłoszenia ważnych informacji w trasie itp. I dzięki tej funkcji każdy użytkownik ma pewność, że wskazówki, które otrzymuje w trakcie korzystania z Yanosika, są w pełni wiarygodne.

Yanosik wspiera wszystkich kierowców, nie tylko w bezpiecznej jeździe i nawigowaniu do celu. W ukrytych opcjach Yanosika znajdziesz całą gamę nowych możliwości. Aplikacja odnajdzie najbliższy warsztat, doradzi gdzie zjeść w trasie oraz gdzie zatankować i w jakiej cenie, a nawet gdzie kupić samochód w okolicy. A do tego zawsze ma dla Ciebie dobre słowa: „Jedź bezpiecznie”.

