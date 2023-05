Opera wprowadza sztuczną inteligencję OpenAI. To Aria, jest za darmo

Opera wprowadza Arię, sztuczną inteligencję wbudowaną w przeglądarkę. Dzięki niej użytkownicy Opery uzyskują bezpłatny dostęp do usług generatywnej sztucznej inteligencji. Projekt jest efektem współpracy Opery z OpenAI.

Jak zachwalają twórcy Opery, nowa funkcja generatywnej sztucznej inteligencji w ich przeglądarce pozwala użytkownikom „zwiększyć kreatywność i produktywność poprzez wykorzystanie mocy SI w połączeniu ze wszystkimi możliwościami Opery”. Cóż to oznacza w praktyce?

Aria bazuje na autorskim silniku Composer i łączy się z technologią GPT OpenAI. Do tego jest wzbogacona o dodatkowe funkcje, takie jak wyszukiwanie informacji w sieci, generowanie tekstów czy kodu. Udzieli też odpowiedzi na pytania dotyczące produktów Opery, a do tego zna całą dokumentację pomocy technicznej Opery i w razie potrzeby może rozwiązać problemy użytkowników.

Twórcy przeglądarki obiecują, że w przyszłości zastosowania AI zostaną rozszerzone i pojawią się np. usługi wyszukiwania obsługiwane przez kluczowych partnerów Opery. Wszystkie te nowości będą dostępne w ujednoliconym i spójnym interfejsie.

Obecna forma Arii, czyli interfejs czatu komunikującego się z użytkownikiem to dopiero pierwszy etap projektu. Usługa ma zostać jeszcze bardziej zintegrowana w nadchodzących wersjach przeglądarki, a ostatecznym celem ma być natywne wtopienie się w Operę.

Wdrożenie Arii to kolejny krok integracji generatywnych usług AI w przeglądarce Opera. Na początku tego roku Opera wprowadziła pierwszą implementację ChatGPT w pasku bocznym swojej desktopowej przeglądarki wraz z funkcją AI Prompts. Zaprezentowano również Opera One, nową i przeprojektowaną wersję Opery, która dzięki modułowej konstrukcji jest jeszcze lepiej dostosowana do integracji wielu funkcji generatywnej SI.

Jak skorzystać z Arii w przeglądarce Opera?

Użytkownicy desktopowej Opery mogą bezpłatnie przetestować Arię, pobierając najnowszą wersję Opery One (wersja developer). Natomiast na Androidzie należy pobrać ze sklepu Google Play najnowszą wersję beta przeglądarki.

Jedyną rzeczą, którą testerzy muszą zrobić, aby uzyskać dostęp do Arii, jest utworzenie konta Opera. Następnie zostaną powiadomieni o swoim statusie na tzw. białej liście oczekujących. Gdy konto Opera użytkownika zostanie dodane do listy, dostęp do Arii będzie możliwy za pomocą ustawień wersji beta Opery na Androida lub paska bocznego przeglądarki Opera One.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Opera

Źródło tekstu: Opera