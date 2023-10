Microsoft pomoże zabieganym. Jest nowa darmowa aplikacja

Microsoft udostępnił darmową aplikację dla wszystkich, którym sprawy do załatwienia wylatują z głowy: Microsoft Lists.

Aplikacja Microsoft Lists powstała w 2020 roku, ale była dostępna jedynie dla firm. Od dziś mogą z niej skorzystać wszyscy zainteresowani. Nie trzeba do tego mieć licencji na pakiet Microsoft Office – apkę ściągniesz za darmo z Google Play i App Store.

Co można zrobić w Microsoft Lists?

Właściwie wszystko, co wymaga tworzenia jakiejś listy. W aplikacji znajdziesz kilka przydatnych szablonów, które pomogą w zapoznaniu się z możliwościami aplikacji. Można tu przygotować między innymi listę wydatków, własną książkę kucharską (oczywiście z linkami do przepisów, zdjęciami i własnymi informacjami), zbierać pomysły na prezent, śledzić postęp realizacji projektu, zaplanować wakacje z rodziną i tym podobne.

Co ważne, lista może zawierać nie tylko zdawkowe informacje, ale też przełączniki (tak/nie) oraz załączniki w różnych formatach. Podczas korzystania z całego pakietu Microsoft Office możesz tu przypisywać zadania do osób ze swojej książki adresowej. Oczywiście możecie pracować w kilka osób na jednej liście, co rozwiąże mnóstwo problemów organizacyjnych przy większych przedsięwzięciach. Skończą się dylematy co przynieść na domówkę i kto co pakuje na wyjazd pod namioty.

Oczywiście listę można otworzyć nie tylko w aplikacji mobilnej. Microsoft Lists jest dostępna także w przeglądarce pod adresem lists.microsoft.com. Podobnie jak w Asanie i Airtable, zadania można oglądać w różnych widokach, filtrować i grupować (na przykład po dacie, co zaowocuje widokiem kalendarza). Microsoft uprzedza, że aplikacja nie jest jeszcze „stabilna” i będą wprowadzane zmiany. Nie ma informacji o tym, czy powstanie aplikacja desktopowa.

Zobacz: Microsoft pokazał nową aplikację. Powie Ci, co masz teraz robić

Oczywiście niezmiennie możesz korzystać z Microsoft Planner i Microsoft To-Do, jeśli wolisz prostszą listę rzeczy do zrobienia. Gdy zajdzie potrzeba przesiadki na inne narzędzie, możesz eksportować swoją listę w formacie CSV.

