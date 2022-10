Microsoft pokazał nową aplikację. Powie Ci, co masz teraz robić

Windows i Office czekają spore zmiany. Microsoft planuje spore zmiany i dodawanie „365”, gdzie tylko się da. Właśnie pokazał nową aplikację, która będzie punktem wyjścia dla wszystkich zadań w biurze.

Nowa aplikacja Microsoftu to Microsoft 365. To punkt startowy, z którego będzie można przejść do dalszej pracy w pakiecie Microsoft Office 365, a więc otworzyć dokument, sprawdzić, nad czym pracują inni członkowie zespołu albo pójść na spotkanie online. Aplikacja wygląda, jakby ekrany początkowe wielu innych aplikacji Microsoftu połączyć w jeden. Użytkownicy Adobe Creative Cloud zobaczą tu podobieństwa do Adobe Bridge, użytkownicy iPhone'ów zaś do podpowiedzi Siri na podstawie pory dnia i miejsca.

Microsoft Graph Twoim przyjacielem

To, co zostanie pokazane w aplikacji Microsoft 365, dobiera Microsoft Graph – oprogramowanie przetwarzające monstrualne zbiory danych, by dostarczyć użytkownikowi kontekstowe ułatwienia. Jego działanie widać nawet podczas ustalania terminu spotkania, gdy Outlook podpowiada najlepszą dla wszystkich zainteresowanych porę. Microsoft Graph ma też dostęp do treści z zewnętrznych aplikacji dzięki licznym integracjom.

Zobacz: Office znika. Microsoft zrywa z historyczną marką

Na podstawie historii dokumentów, spotkań i rozmów Microsoft 365 może prezentować użytkownikowi informacje pogrupowane w taki sposób, by maksymalnie ułatwić poruszanie się w gąszczu biurowego środowiska.

Samo przeglądanie plików będzie znacznie łatwiejsze. Kto by pamiętał nazwy dokumentów i w jakim formacie były zapisane? Te czasy już minęły – liczy się treść i ludzie. Znacznie bardziej zapada nam w pamięć to, podczas jakiego spotkania plik został udostępniony i kto go wysłał, czy było to przez e-mail, czy przez komunikator. Właśnie na tym bazuje Microsoft 365. Będzie tu dostępny także system etykiet, pomagających kategoryzować treści.

Ponadto w Microsoft 365 znajdzie się menu ze skrótami do aplikacji Microsoftu i różnych dodatków, które się z nimi integrują, a także aplikacji firmowych. Będzie też strumień wiadomości, przypominający nieco portal społecznościowy. Zobaczymy tu komentarze w dokumentach, nad którymi współpracujemy w grupie, zaplanowane spotkania oraz aktualizacje od współpracowników z listy obserwowanych.

Prawdopodobnie najważniejszy będzie tu ekran startowy, na którym Microsoft Graph umieści ostatnio otwierane pliki oraz kontekstowe podpowiedzi, co warto teraz zrobić. Microsoft Graph dobrze wie, co robisz codziennie, co tydzień, co miesiąc i tak dalej. Przykładowo: na koniec każdego miesiąca robię zestawienie publikacji w arkuszu Excelu, więc spodziewam się, że 31 października Microsoft 365 podsunie mi ten arkusz pod nos.

Co sądzisz o tej koncepcji pracy? Ciekawe, czy rozwój Microsoft 365 zmniejszy sprzedaż żółtych karteczek.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Worawee Meepian / Shutterstock

Źródło tekstu: Microsoft